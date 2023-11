Salif Sanogo rend hommage à l’ancien Ségal du comité syndical de L’ORTM : Adieu “Monsieur le Ministre”

C’était à Gao, au début des années 2000. L’équipe de l’ORTM était présente pour la visite du président de la République. Je devais assurer la retransmission en direct et l’interview du ministre de l’Administration territoriale pour le journal de 20 h.

Lorsque l’équipe technique a fini ses installations, il fallait faire des essais techniques. On cherchait quelqu’un qui allait jouer le rôle du ministre et tu as soudainement dit : “Mon cher neveu, c’est moi qui vais jouer le rôle du ministre à tes côtés”. Cela a déclenché un fou-rire. Et c’est depuis ce jour que je t’ai toujours appelé M. le Ministre.

En apprenant ton départ pour le voyage sans retour ce matin, cela m’a fortement secoué et les souvenirs se sont bousculés dans ma tête. Je me rappelle de nos réunions, parfois tendues, mais qui se terminaient toujours dans une bonne ambiance. Tu disais tout le temps qu’avant d’être directeur général, que j’étais d’abord un syndiqué et que par conséquent tu étais mon chef.

Tu laisses derrière toi un vide immense. Et c’est avec beaucoup de tristesse et de compassion que je présente mes plus sincères condoléances à ta famille, à tes camarades de lutte et à tes collègues. Pour mieux surmonter ton départ, nous n’aurons qu’à nous souvenir de ton rire, de ta bonne humeur, de ta bonté et de ton éternel optimisme. Tu auras été un homme de combat, un homme strict, mais avant tout tu étais un homme bon et un homme de bien.

Adieu camarade secrétaire général Abdramane Hinfa Touré

