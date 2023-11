La Caisse nationale d’assurance maladie (Canam) emménagera dans son nouveau siège de 11 étages situé à l’ACI-2000 d’ici 2026. Le ministre de la Santé et du Développement social, le colonel Assa Badiallo Touré a procédé, le jeudi 26 octobre 2023, à la pose de la première pierre de cet édifice qui surplombera Bamako d’ici 2026.

Situé à Hamdallaye ACI 2000 non loin de la Bibliothèque Nationale, ce chef-d’œuvre architectural sera bâti dans un délai de 36 mois. D’un coût estimé à 16 344 555 000FCFA et entièrement financé sur fonds propres de la Caman, l’édifice à usage de bureaux de 11 étages sera une réalisation 100 % malienne.

Présentation de l’édifice

De l’avis du directeur du bureau d’études d’architecture Spad, M. Abdorahamane Ag Hantafaye, « l’idée générale de la conception est basée sur la création de bâtiments fonctionnels intelligents bien insérés dans le milieu. L’ensemble de l’ouvrage proposé est un symbole, un emblème rappelant l’importance de l’assurance dans la vie quotidienne. Le lien et la fonctionnalité entre les différents accès, partant de l’arrivée aux sites des utilisateurs et des usagers jusqu’à la distribution interne de l’œuvre architecturale, démontrent la recherche d’espaces multifonctionnels, fusionnant, entre autres, espace de travail (bureaux et direction de la Canam) ; espace convivial (cantine, auditorium) ; espace de vie privée (…). » Et il ajoute « le tout associé aux espaces de verdures et de parking. Le caractère imposant de l’ouvrage de par ses 11 étages, est inspiré d’une hélice, engrenage de tout moteur, y compris celui de l’assurance, activité de la Canam. Cette hélice de 5 branches prend forme verticalement sur 8 étages avec une base toujours en forme d’hélice, mais plus large élevés sur 4 étages. Elles produisent un mouvement de déplacement, marqué par des bandes métalliques qui mettent en exergue le mouvement, le rendant ainsi visible de tout angle.»

Avant de procéder à la pose de la première pierre, la première responsable du département de la Santé, le colonel Assa Badiallo Touré a réaffirmé son engagement à être encore plus proche des populations maliennes pour faire de la santé un accès total à tous. Selon elle, « cette pose de la première pierre du siège de la Canam est une célébration, un jour mémorable dans l’histoire de la prise en charge de la santé des populations maliennes, particulièrement de la Caisse nationale d’assurance maladie (Canam). « Il est l’émanation de notre volonté de fournir un environnement de travail moderne et fonctionnel aux employés de la Canam. Le ministre est persuadé, qu’une fois l’ouvrage terminé, il servira de « cadre d’innovation, de bonne collaboration et de solidarité dans lequel le travail continuera à se faire avec dévouement afin d’offrir une protection sociale de qualité à tous les assurés ». Pour terminer, elle a exhorté les entreprises engagées pour la réalisation des travaux à respecter les délais de 36 mois pour finaliser les travaux sur le site tout en maintenant les normes de qualité les plus élevées.

Dans son intervention, le directeur général de la Canam, le médecin-général de brigade Boubacar Dembélé a expliqué les objectifs de la construction d’un tel édifice. Et ses objectifs de ce projet sont : assurer une sécurité et un meilleur confort de cadre de travail pour les cadres de la Canam ; regrouper tous les services et directions de la Canam sur un seul site ; augmenter à terme la capacité de locaux de services pour la Canam ; assurer un meilleur espace d’accueil pour les populations dans le besoin des services de la Canam, entre autres. « Les bureaux actuels de la Canam et ses annexes sont dispersés à divers endroits de Bamako. Cette nouvelle bâtisse permettra de regrouper tous les départements et directions en un seul endroit pour donner une meilleure fluidité et beaucoup plus d’efficience dans le travail » a-t-il indiqué.

Rendez-vous est pris d’ici 2026 pour l’inauguration de l’édifice.

Cheickna Coulibaly

