Solidarité : le COFIMA exprime sa solidarité envers les enfants des Village d’enfants SOS

Un don composé essentiellement de sacs de riz, de l’huile, des tubercules, du lait et des produits dédiés à la propriété comme du Savon et plus une enveloppe symbolique. Tel est le don que le Collectif des Femmes des Impôts du Mali (COFIMA) a offert aux enfants et jeunes des programmes de SOS Village d’Enfants Mali. Ce qui permettra de contribuer à la prise en charge de qualité de 650 enfants et jeunes de ses programmes de Sanankoroba, Kita, Socoura-Mopti, Khouloum de Kayes et Bamako.

En remettant les dons, la présidente de la COFIMA, Mme Coulibaly Zaliya Diarra a réaffirmé l’engagement de leur collectif auprès des enfants de la prise en charge alternative « La solidarité est une affaire de tous. Les enfants nous appartiennent tous », a-t-elle martelé. Ajoutant que ce n’est pas la première fois que leur collectif fait don aux enfants et jeunes de SOS Villages d’Enfants Mali.

Cet élan de solidarité de COFIMA a été bien accueilli par le Directeur National de l’organisation, M. Aly Ballo, qui a remercier les donateurs et encourage toutes les personnes de bonnes volontés à suivre l’exemple de la COFIMA en faisant don à SOS Village des Enfants.

Sos village d’Enfants Mali est une Association nationale à but non lucratif qui œuvre depuis plus de 30 ans au Mali pour répondre aux besoins enfants ayant perdu la prise en charge parentale. Elle offre ainsi une prise en charge exclusive de type familial et plusieurs autres services sociaux aux enfants et jeune. Elle réalise ses activités grâce au soutien technique et financier des donateurs nationaux et internationaux.

Occasion indiquée pour cette structure d’accueil d’inviter les philanthropes Maliens à parrainer les enfants à travers des dons en espèces ou en nature via le compte Bancaire BDM SA : N 26001041101-81.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

