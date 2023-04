Soutien aux déplacés de la crise du centre résidant à Bamako : Yiriwal Mopti fait un don de plus 6 tonnes de céréales

L’Association pour le développement de la commune urbaine de Mopti Yiriwal Mopti a offert à la veille de la fête de ramadan un important don aux déplacés internes résidant à Bamako et environs. Composés de six tonnes de riz et d’une demi tonne sucre, ces dons ont été remis à l’association Ginna Dogon et au général Isma ïla Cissé qui s’occupe aussi des déplacés du centre.

La remise de ces dons s’est déroulée le jeudi 20 avril dans les locaux de l’association Yiriwal Mopti à Banankabougou. Elle a mobilisé pour la circonstance des membres du bureau de cette association avec à sa tête son président Mangal Traoré, ex secrétaire particulier du président ATT et ancien Consul général du Mali en France. Aussi, les responsables de SUNU Assurances dont le Directeur Lassina Ouattara et des organisations bénéficiaires étaient naturellement de la partie. Il s’agit du président de l’Association Ginna Dogon, Nouhoum Tapily (ancien président de la Cour suprême) entouré des membres de son bureau et du général Cissé.

En clair, ce sont six tonnes de riz et une demi tonne de sucre qui ont été remis à ces déplacés par l’Association Yiriwal Mopti. Des dons qui proviennent de la contribution des membres du bureau soit une demi tonne de riz, plus une demi-tonne de riz et du sucre offerte par SUNU Assurances. S’y ajoute un apport de 5 tonnes de riz offertes par un donateur anonyme.

Avant de repartir équitablement cette aide entre les deux structures bénéficiaires, le président de Yiriwal Mopti, Mangal Traoré, a rendu un vibrant hommage à tous ceux qui se sont succédé à la tête de Yiriwal Mopti depuis sa création jusqu’à nos jours. Il s’agit de Nouhoum Noumanzana, Samourou Barema Bocoum, Colonel Souleymane Daffé, Sidi Konaké, Mamadou Issa Tapo pour ne citer que ceux-ci.

Selon lui, en reprenant le flambeau pour diriger cette organisation, il s’agit pour eux d’apporter leur contribution à leur terroir ; d’où la remise de ce don aux déplacés qui viennent majoritairement de la région de Mopti. “Nous sommes toujours fiers de dire que nous venons de Mopti et nous n’avons jamais hésité d’assister nos parents, nos frères déplacés qui sont dans cette situation difficile malgré eux même”, a rappelé le président. Il a remercié SUNU Assurances et les personnes de bonne volonté qui les ont épaulés dans la réalisation de ce projet. “Ce n’est pas la première fois que SUNU Assurances nous assiste, elle nous a accompagnés l’année dernière avec des dons qui ont été remis à des déplacés de Tapital Pulaku. A Yiriwal Mopti, nous ne faisons pas de distinction entre les associations et ethnies parce que nous sommes tous le fruit de ce métissage qui fait la force de notre pays”, a martelé Mangal Traoré lors de la cérémonie de remise. L’ensemble de ce don a été partagé à part égale entre l’association Ginna Dogon et le Général Cissé qui ont reçu chacun 3 tonnes de riz et du sucre.Du côté du Sunu Assurances, ils ont remercié à juste titre cette action de Yiriwal Mopti consistant à mobiliser les partenaires et les dons au profit des personnes en situation difficile. Les responsables de cette assurance ont renouvelé par la même occasion leur engagement à accompagner Yiriwal Mopti pour cette noble mission.

Quant aux bénéficiaires, ils ont exprimé leur reconnaissance à l’endroit de Yiriwal Mopti pour cet important appui. “Cette cérémonie est pleine de sens, car il s’agit de venir en aide aux personnes en situation de détresse. Nous remercions l’association Yiriwal Mopti, les bénéficiaires n’ont rien fait de mal pour se retrouver dans cette situation les obligeant d’abandonner tout ce qu’ils ont construit dans la vie pour se retrouver aux environs de Bamako comme déplacés”, a soutenu le président de Ginna Dogon. “Ce don vient à point nommé. Peulhs et dogons, nous avons tous un destin commun, c’est la nature, Dieu nous a mis tous ensemble, rien ne pourra nous séparer car nous sommes unis aussi par l’histoire mais également par le sang”, a enchaîné Nouhoum Tapily.

Même sentiment de reconnaissance du côté du général Ismaïla Cissé qui héberge plusieurs déplacés. “Yiriwal Mopti n’est pas à sa première activité de soutien à l’endroit des déplacés du centre qui sont autour de Bamako. Aujourd’hui, nous avons plus 1300 déplacés sur le site de Sénou avec des enfants qui sont scolarisés. Prendre en charge toutes ces personnes est une tâche difficile”, a reconnu le général Cissé, rappelant au passage que les déplacés vont retrouver un peu de sourire grâce à ces dons.

Kassoum THERA

