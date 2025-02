Du 25 janvier au 1er février 2025, le Groupe de Développement de l’Afrique (GDA), en partenariat avec Unicef, a organisé le festival « Mali Nafama Tchew » dans huit communes du cercle de Ségou : Diouna, Péléngana, Katiena, Cinzana Gare, Sebougou, Ségou, Sakoîba et N’Gara.

Cette campagne communautaire de grande envergure visait à renforcer les mécanismes de transformation sociale pour une meilleure participation des hommes et des garçons dans l’amélioration du statut nutritionnel des enfants, des adolescents et des femmes vulnérables.

GDA, organisme non gouvernemental panafricain, a pour mission d’améliorer la gouvernance et le développement durable en Afrique. Il a uni ses forces à Unicef pour mettre en œuvre cette initiative.

L’objectif principal du festival était de soutenir les comités régionaux et communaux « Mali Nafama Tchew » dans la région du programme. Des concours d’arts culinaires ont été organisés afin de promouvoir une alimentation saine et nutritive en valorisant les produits locaux et sensibiliser les participantes sur les bonnes pratiques nutritionnelles pour les nourrissons, les jeunes enfants et les familles.

Des projections de films pour favoriser une discussion autour des thèmes centraux du film et de susciter des idées concrètes pour un changement de comportement positif. Des émissions radiophoniques pour sensibiliser les auditeurs sur la nutrition, la santé, l’éducation, wash, le genre et la masculinité positive. Des pièces de théâtre, poésies, chants et chorégraphies pour transmettre des messages de manière ludique et créative.

A ceci s’ajoutent également les remises de passeports “youth engage” pour offrir aux enfants des passeports symboliques contenant des conseils pratiques sur la masculinité positive, la nutrition, la santé et l’hygiène, ainsi que des engagements personnalisés pour améliorer leur bien-être, et enfin des déclarations officielles d’engagements au bénéfice de renforcer l’engagement des leaders locaux, des partenaires et des participants dans la promotion de la nutrition, de la santé, du genre et de la masculinité positive.

Le Groupe de Développement de l’Afrique (GDA) est un organisme non gouvernemental panafricain d’études/recherches, d’assistance technique, de formation et de conseils en stratégie, gouvernance et développement durable. Il a été créé et est dirigé par des personnes soucieuses de bâtir une nouvelle Afrique en paix avec elle-même et le reste du monde.

Albert Kalambry

Correspondant à Ségou

