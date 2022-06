Il constitue un des fils illustres de Yanfolila, Kalilou Doumbia, qui a été retenu par l’Association Faso Kabo Nokola, comme l’homme de l’année, pour son engagement pour le développement local, rêve de voir son Yanfolila épanoui dans un Mali prospère et réconcilié.

Pleinement engagé pour le Développement de Yanfolilila, sa terre natale, Kalilou Doumbia, né le 29 novembre 1981 à Kabaya (cercle de Yanfolila) est sans nul doute, un digne fils de son terroir.

Pur produit de l’école malienne, grand serviteur de l’État, il a intégré la fonction publique, depuis le 11 mai 2010. Cet inspecteur des finances émérite, a fait ses humanités à l’École centrale pour l’Industrie, le commerce et l’administration (ECICA), où il décrocha, en 2005 la deuxième partie du Brevet de technicien (BT2) en comptabilité, après avoir empoché la première partie (BT1), en 2003.

Muni de son parchemin, Monsieur Doumbia, ne s’arrêtera pas là pour autant, comme le ferait beaucoup de jeunes de son âge. Sa propension presque boulimique pour le savoir, lui poussa à poursuivre des études supérieures. Au bout desquelles, il arracha une Maîtrise en Sciences et techniques comptables et financières (MSTCF), entre 2013- 2014, une licence professionnelle création et gestion des entreprises en finances comptabilité, obtenue à l’Institut universitaire de gestion (IUG) de 2009 à 2012.

De 2019 2022, il décrocha un Mater II en passation et gestion des marchés à l’Ecole supérieure de passation et de gestion des marchés publics (ESGMP) et d’un Master en audit et expertise comptable dans le cadre du programme conjoint PPA Paris Technolab-ISTA.

Du 25 juin 2010 au 3 janvier 2011, contrôleur de finances, le natif de Yanfolila devient le premier adjoint comptable à la Direction administrative et financière (DAF) du ministère de la Jeunesse et des Sports. Là-bas, il laissera une très bonne impression. Ce qui lui permit d’être promu presque pendant cinq (5) ans (2011- 2015) comme chef de Division de la comptabilité générale de la pharmacie populaire du Mali, à l’issue d’un concours organisé par le cabinet d’expertise comptable «Koni Expertise».

Chef comptable régional au Département de la Pharmacie Populaire du Mali (PPM) d’août 2017 à juin 2019, son assiduité au travail, sa disponibilité et son sens élevé de la responsabilité lui font vite gravir les échelons de la Pharmacie Populaire, où il assumera de lourdes responsabilités. Parmi lesquelles, la charge de chef de Division chargé des salaires et de contrôle budgétaire (décembre 2016 à août 2017), de chef de Division intendance (gestion logistique et moyens généraux), d’octobre 2016 à décembre 2016, chef de Division achat et approvisionnement et de la Division chargée des marchés, de juin 2019 à nos jours.

Soucieux de partager ses expériences avec la jeune génération, Kalilou Doumbia, qui a été aussi, 2ème comptable de deux (02) sociétés de recherches minières (Glencarminingpic et Sankarani Ressources), de 2007 à 2009, officie depuis 2012, comme professeur de comptabilité à l’Institut universitaire de gestion (IUG), niveau licence.

Marié et père de deux (02) enfants, le patriote, Kalilou Doumbia, pour qui, les arcanes de la gestion comptable et financière, n’ont plus de secret, est passionné de lecture, de musique et de football.

Alpha Sidiki SANGARÉ

