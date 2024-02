L’Association culturelle des amis et sympathisants de la culture peule a décidé de procéder au renouvellement du bureau national des femmes depuis novembre 2023. Après plusieurs tractations, sans consensus, le comité des sages et la commission de bons offices ont renvoyé aux textes. Tenir une élection en bonne et due forme. Quant au président Abou Sow, selon un responsable de l’association, il a décidé de marcher sur les textes.

Après plusieurs échecs pour défaut de consensus, il a été décidé de mettre en place une commission ad-hoc pour l’élection de la présidente des femmes de Taabital Pulaku. Une fois mise en place, la commission s’est attelée au travail avec en face d’elle trois candidatures favorites. Il s’agit de la présidente sortante, l’honorable Fatoumata dite Dicko Diadié, Asmaou Barry et Goundo Ndiaye.

Dans un premier temps, la première tentative de consensus entre 11 candidatures a favorisé Asmaou Barry qui s’est vue parrainée par six candidatures et Goundo Ndiaye seulement quatre. Une partie a rejeté cette procédure et au lieu de retourner à la base, selon plusieurs sources, la commission ad-hoc, a décidé d’organiser elle-même l’élection.

La commission procéda au vote avec 23 membres, à savoir, trois dames du bureau exécutif en plus des 9 membres de la commission ad-hoc et les 11 candidates. Goundo Ndiaye est sortie gagnante avec 15 voix et cette fois-ci, Asmaou, n’a eu que 11. Asmaou Barry, selon une source ayant pris part aux travaux, a même félicité Goundo Ndiaye avant de revenir sur sa décision. Elle aurait appris qu’il y a eu des magouilles lors du vote.

Sur ce refus d’Asmaou Barry et de plusieurs vice-présidents, le comité des sages a été saisi et a décidé la mise en place d’une commission de bons offices pour la réconciliation qui aussi, à sa conclusion, a demandé l’annulation de l’élection organisée par la commission ad-hoc et a invité d’aller tenir les élections conformément aux textes.

Malgré cette décision largement publiée dans le rapport de la commission de bons offices, partagé sur toutes les plateformes, le président de Taabital Pulaku, selon un membre du bureau exécutif, a décidé d’investir Goundo Ndiaye comme présidente des femmes en défiant toutes les voix opposantes.

La justice a été saisie pour l’annulation dudit vote.

Koureichy Cissé

