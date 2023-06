Notre équipe était également sur le terrain pour suivre le premier scrutin de la Transition et non moins première étape électorale de retour à l’ordre constitutionnel. Une étape où nous avons côtoyé certains leaders afin de prendre la température de ce qui pourrait conduire à la 4ème république.

D’emblée il faut rappeler que ce référendum est le troisième du genre dans l’historique du Mali et le deuxième depuis l’avènement de la démocratie. La nature de la consultation est par conséquent méconnu du public plutôt habitué à attribuer son suffrage aux individus au lieu d’un texte. Et l’un des premiers à rallier les lieux est l’honorable Aboubacar Sidick Fomba. Arrivé à 8h à l’école publique du quartier Sans Fils en Commune 2, le mandataire du camp du «OUI» s’est confié en ces termes : « Je dis merci à la presse qui suit ce grand moment ainsi que le CNT et ma plate-forme du COREMA. Étant mandataire du OUI, il faut donner l’exemple, d’où ma présence à 8h. Il faut que nous sortions massivement et poussions les autres à venir voter massivement pour avoir un vote sans appel». Et de renchérir en se réjouissant de la présence du matériel électoral ainsi que des équipes scrutatrices. «Les consuls et ambassadeurs n’auront pas d’excuses s’ils ont un faible taux», a-t-il par ailleurs martelé.

Son vis-à-vis qui n’est autre que le confrère Mohamed Kimbiri a quant à lui répondu aux sollicitations de notre équipe, en indiquant avoir voté à l’école Simaga de Badalabougou où, après avoir accompli son acte, il s’est prononcé devant la presse en ces termes : «Je suis au regret de vous informer que notre courant m’a instruit de n’accorder aucune interview avant la fin du scrutin»

Finalement , nous quittons la commune 5 pour l’école ABC du Badialan 2 où l’Honorable Zeinabou Sidibé a accompli son droit de vote en exprimant sa surprise devant une forte mobilisation des populations en Commune 3 où les centres de vote affichaient plein avant même l’ouverture des lieux. «Je suis de ceux qui croient que le OUI l’a emporté. Il suffit de voir le nombre de bulletin rouges dans la poubelle de l’isoloir pour savoir que le match est plié. Les Maliens prouvent bien que le MALI KURA est en marche », a confié la membre de la commission défense du Parlement actuel.

C’est par un discours plutôt mesuré que nous serons accueillis chez l’ex Premier ministre Moussa Mara. Arrivé aux environs de Midi en commune 4, notamment au Groupe Scolaire Aminata Diop et au bureau 60 il a déclaré ceci : « On a voté sans contrainte et on a eu des votes paisibles. Idem à l’intérieur du pays ou ça se passe bien car j’y suis représenté. Je salue le gouvernement ainsi que l’AIGE installé il n’y a pas longtemps mais arrive à se surpasser».

Aux yeux de l’ancien maire de la commune IV, il importe que chacun donne son avis sur la vie de la nation et opte pour son camp. «Nous devons accepter le résultat des urnes», conclura-t-il.

I. KEÏTA

Commentaires via Facebook :