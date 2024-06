Pour permettre à ses clients de passer une belle fête de tabaski, Moov Africa Malitel a organisé une cérémonie de remise de cadeaux de la tombola, le vendredi 14 juin 2024, à son siège sis à l’ACI 2000. Ils étaient au total 32 gagnants à emporter un bazin de 10 mètres, un mouton ou une enveloppe de 100 000 FCFA.

Fidèle à sa tradition, la société de téléphonie mobile du Mali, Moov Africa Malitel a fait des heureux gagnants en prélude à la célébration de la fête de Tabaski grâce à sa tombola Tabaski Moov Money. Ladite tombola a été organisée du 29 avril au 9 juin 2024. Les gagnants du dernier tirage au sort étaient 32 personnes.

Six personnes ont emporté un bazin de 10 mètres chacune ; six autres ont gagné une enveloppe de 100 000 FCFA chacune et les gros lots, à savoir les montons ont été emportés par vingt clients gagnants.

Selon le chef du département Moov Money, Bakary Konimba Samaké, pour souscrire à la Tombola, il fallait effectuer des opérations sur Moov money en faisant des achats par paiement marchand Sani ; Bank to Walet ou Walet to Bank à partir de 2000 FCFA.

”D’habitude, cette tombola ne concerne que nos clients, mais cette année, nous avons voulu associer nos distributeurs qui sont nos partenaires. Les opérations comme Sani et bank to walet sont effectuées également par nos distributeurs”, a-t-il signalé.

A ses dires, Moov Africa Malitel est l’opérateur généreux par excellence sur tous les plans, donc s’il plait à Dieu, il y aura la remise des moutons l’année prochaine.

”La société offre des bonus, des cadeaux en passant par des actions sociales. Il y a beaucoup d’avantages pour nos clients et distributeurs sur Moov Money. Nous offrons des frais de retrait les plus avantagés 0,9% ; les transferts nationaux sont gratuits chez Moov Money quel que soit le montant ; le transfert international est à 1% du montant transféré. C’est l’un des tarifs les plus avantageux sur le marché”, a déclaré le chef du département Moov Money.

En termes de promotions, il a ajouté qu’ils sont à 200% tous les jours sur les recharges via Moov Money. ”Le client a un minimum de 100% tous les jours avec l’achat d’un forfait internet et 200% pour les jours de promotion. Moov Money accorde également des bonus à ses clients grâce à leurs transactions. Il s’agit du transfert international, le paiement de facture, le paiement marchand, le service bank to walet ou walet to bank. Ces bonus peuvent être utilisés pour recharger son compte, acheté du forfait internet ou pour le paiement marchand”, a expliqué Bakary Konimba Samaké.

Pour terminer, il a rappelé que des agents prestataires continuent les souscriptions sur Moov Money dans toutes les régions du Mali.

Les gagnants ont exprimé leur joie tout en remerciant la structure pour sa générosité. ”Vu l’importance de Moov Money, vu les avantages conséquents, tous les clients doivent adhérer et effectuer beaucoup d’opérations afin d’emporter beaucoup de lots”, a exprimé un gagnant.

Une autre ajoute qu’en tant que partenaire de longue date de Moov Africa Malitel, il en sait beaucoup concernant la générosité de la structure. ”Nous avons nos commissions tous les mois, mais nos agents aussi gagnent régulièrement des lots comme les motos Djakarta”, se réjouit-il.

Marie Dembélé

