Le vendredi 13 mai 2022, dans l’après midi, des organisations de la société civile du Mali comme le M5-RFP (Mouvement du 5 juin-Rassemblement des forces patriotiques), le Mouvement « Yérèwolo debout sur les remparts », le CDM (Collectif pour la défense des militaires), ont organisé un grand meeting de soutien aux Forces armées maliennes (FAMAS) à la place de l’indépendance de Bamako. « Notre armée républicaine ne cesse d’engranger des succès palpables qui, malheureusement, font des jaloux au point de procéder à des allégations mensongères, des véritables campagnes de dénigrement, d’intoxication, de désinformation en taxant nos forces armées de défense et de sécurité d’être auteures d’exactions, d’exécutions sommaires.

Le peuple souverain du Mali est plus que jamais soudé derrière son armée qui est en train de terroriser les terroristes. C’est en soutien à nos forces armées de défense et de sécurité que l’Opération Espoir E Tous FAMa a été lancée à l’image des Opérations Maliko, Keletigui, Sandji kura », a souligné Mohamed Dembélé, porte-parole du CDM, dans une déclaration adressée aux manifestants.

Munis du drapeau malien (vert-jaune-rouge), ils étaient des milliers de personnes (jeunes et vieux ; hommes et femmes) sur le boulevard de l’indépendance de Bamako pour exprimer leur soutien aux FAMAS. Parmi les manifestants, on remarquait la présence de Jeamille Bittar et de Mme Coumba Yaressi du M5-RFP, de Adama Ben le Cerveau et de Souleymane Dembélé du CNT (Conseil national de Transition). Aussi, c’est au cours de ce meeting de soutien à l’armée malienne que l’Opération « Espoir E Tous FAMa » a été lancée par les organisateurs.

Durant la manifestation, une déclaration a été faite par le porte-parole du CDM, Mohamed Dembélé. « Notre pays traverse depuis plus d’une décennie une crise multidimensionnelle entretenue par des partenaires qui ont voulu faire de cette crise un véritable marché noir au détriment des intérêts de la République souveraine du Mali. Il est aujourd’hui indéniable que depuis le 24 Mai 2021, date de la rectification de la transition panafricaine du Mali que le Mali a pris ses responsabilités face à l’histoire en se traçant une nouvelle vision dans un partenariat gagnant-gagnant avec la Russie que nous saluons ici avec fierté. Cette rectification pilotée par le duo magique le colonel panafricaniste, Assimi GOÏTA et le Docteur Choguel Kokalla MAÏGA, un duo qui est en train de redonner Espoir à toute l’Afrique comme quoi, une autre Afrique est possible », a souligné Mohamed Dembélé, porte-parole du CDM dans une déclaration adressée aux manifestants.

Avant d’ajouter que la transition panafricaine du Mali a gagné la confiance, l’accompagnement, le soutien non seulement du peuple souverain du Mali, mais aussi de l’ensemble des peuples Africains à travers des mouvements panafricanistes. Selon lui, cet accompagnement presqu’international est surtout magnifié par la montée en puissance de nos forces armées de défense et de sécurité. « Notre armée républicaine ne cesse d’engranger des succès palpables qui, malheureusement, font des jaloux au point de procéder à des allégations mensongères, des véritables campagnes de dénigrement, d’intoxication, de désinformation en taxant nos forces armées de défense et de sécurité d’être auteures d’exactions, d’exécutions sommaires. Les acteurs de l’Opération Espoir E Tous FAMa sont au regret de constater cette cabale malhonnête contre nos forces armées de défense et de sécurité.

Le peuple souverain du Mali est plus que jamais soudé derrière son armée qui est en train de terroriser les terroristes qui, depuis 2012, régnaient en maîtres sur les 3/4 de notre Territoire. Notre vaillante armée passa d’une armée défensive à une armée offensive qui va à la chasse de l’ennemi », a déclaré Mohamed Dembélé.

«Notre armée n’a de leçons de droits humains à recevoir de quiconque»

Lors de ce grand rassemblement, il a fait savoir que le grand vide dû à l’échec des hommes politiques sur le plan sécuritaire est aujourd’hui comblé par des jeunes officiers capables, engagés et responsables largement acquis à la cause du Mali. A ses dires, les changements notoires intervenus suite à la rectification de la transition panafricaine du Mali sont entre autres des actions qui méritent de la part de tous les Maliens une reconnaissance, des compliments à la hauteur des actes posés et des résultats obtenus. « C’est en soutien à nos forces armées de défense et de sécurité que l’Opération Espoir E Tous FAMa a été lancée à l’image des Opérations Maliko, Keletigui, Sandji kura et j’en passe. Le E qui symbolise un Espoir placé en notre armée est aussi un Engagement de l’Ensemble des Maliens à s’unir autour de nos forces armées de défense et de sécurité. C’est dans le but de magnifier cette complicité, cette intimité entre le peuple et son armée que les forces vives de notre pays ont décidé de tenir en ce jour béni du vendredi ces meetings historiques à Bamako, dans les capitales régionales, dans les cercles et à l’extérieur », a-t-il dit.

Pour lui, l’opération Espoir E Tous FAMa est un sursaut national qui doit servir de baromètre pour la communauté internationale et surtout aux autorités françaises pour comprendre que le peuple souverain du Mali soutient et soutiendra toutes les actions passées, présentes et futures de ses forces armées de défense et de sécurité. « Notre armée est une armée républicaine imbibée des valeurs sociétales, coutumières, religieuses, qui n’a et n’aura de leçons de droits humains à recevoir de quiconque. Pas de temps à la distraction, au folklore », a-t-il dit.

A l’en croire, le peuple Malien a été, est et sera toujours avec son armée. « Si les ennemis du Mali pensent qu’ils peuvent nous distraire, nous faire dévier de notre objectif, ils se trompent. Notre armée fera son devoir régalien qui est la défense de l’intégrité territoriale de notre pays, de notre très chère Patrie, le Mali. Nous ne saurions terminer cette déclaration sans demander à nos compatriotes égarés qui sont malheureusement aujourd’hui avec les ennemis du Mali à s’en démarquer avant qu’il ne soit trop tard au risque de se voir abattre par la foudre de la nouvelle armée républicaine du Mali. L’Opération Espoir E Tous FAMa renouvelle encore une fois son appel à l’ensemble des Maliens de l’intérieur comme de l’extérieur à l’union sacrée autour de nos forces armées de défense et de sécurité qui sont aujourd’hui résolument engagées dans la lutte sans merci contre les ennemis du Mali. Ensemble nous pouvons et ensemble nous vaincrons ! », a conclu Mohamed Dembélé.

Aguibou Sogodogo

