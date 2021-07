Transition politique au Mali : Pourquoi réduire la mission de la transition à la seule organisation des élections ?

“Ceux qui sont pressés de prendre le pouvoir, sachez que si j’échoue aujourd’hui vous allez échouer demain. Ces propos sont du regretté général Amadou Toumani Touré ancien chef d’État, alors président du Comité militaire pour le salut du peuple (CTSP), organe dirigeant de la transition qui a été mise en place après le départ forcé du général Moussa Traoré suite à un soulèvement populaire, en 1991, parachevé par le coup d’État conduit par le même général président, d’alors lieutenant- colonel.

Trente ans après, nous voilà vivre les mêmes réalités. Loin d’être un prophète mais il apparaît évident qu’aujourd’hui l’histoire lui donne raison. Si le combat contre la dictature du général Moussa Traoré et l’avènement de la démocratie ont été salués, force est de constater qu’aujourd’hui la déception dépasse la hauteur des attentes. Les Maliens avaient misé beaucoup sur cette démocratie pour une amélioration conséquente de leurs conditions de vie. Tous avaient pensé qu’avec cette liberté démocratique retrouvée au prix le plus fort, rien n’allait plus être comme dans le passé. Ils avaient pensé que la gestion concertée du pouvoir serait une opportunité pour chacun et pour tous d’apporter sa pierre à l’édification nationale pour le bonheur partagé. Mais, hélas! Aujourd’hui, grande est la déception. Cet espoir immense né à la suite du renversement du régime dictatorial du général Moussa Traoré s’est vite transformé en illusion. Au lieu de voir leurs conditions de vie améliorées, les Maliens assistent impuissamment à l’émergence d’une oligarchie financière qui s’est accaparée de toutes les ressources du pays.

Que de pillages, de corruptions, que de gabegies qui ont marqué cette démocratie que vive notre pays. C’est pour quoi, les Maliens dans leur grande majorité ont protesté et continuent de protester pour un changement dans la gestion des affaires du pays, un changement à valeur d’une thérapie de profondeur pour débarrasser notre pays de ces maux qui entravent son développement. Ce qui justifie d’ailleurs ces soulèvements populaires couronnés par des interventions militaires. De 1992 à 2021, notre pays vient de connaître quatre coups de force ayant conduit à des démissions de présidents démocratiquement élus. Comment expliquer cet état de fait dans une démocratie ? Voilà, telle est, à notre avis, la principale question que chacun de ces acteurs politiques doit se poser.

Loin de jeter l’anathème sur l’autre, il s’agira à notre avis d’interroger notre histoire démocratique et poser les vrais diagnostics afin d’apporter la thérapie nécessaire pour prémunir notre pays d’éventuel récidive. Mais, au lieu de s’engager dans cette dynamique de réflexion pour sortir notre pays définitivement de ce cycle infernal d’irruption des militaires sur la scène politique qui n’honore ni les politiques ni notre pays, l’on assiste plutôt à une véritable course au pouvoir. Tous semblent être préoccupés par le désir de récupérer ce qui semble leur échapper tel un lion à la poursuite de sa proie.

L’histoire nous a donné par trois fois: 2012, 2018 et voilà en 2021 encore, l’occasion de changer le paradigme de la gestion de notre pays mais que faisons nous de cette chance qui nous est offerte ainsi pour sauver notre pays du chaos ? Rien. La recherche de l’intérêt personnel nous empêche de voir l’intérêt général et pour tant dans les discours, personne ne manque de mentionner la recherche du bien- être général comme le fondement de sa politique et la raison fondamentale de son combat.

Pourquoi cette course au pouvoir ? Pourquoi cet acharnement à vouloir tenir coûte que coûte les élections aux dates pré-indiquées ? Certains nous dirons certes que c’est pour le respect des engagements pris vis- à- vis du Mali et de la communauté internationale, d’autres nous diront que c’est un délai fixé par la communauté des États d’Afrique de l’Ouest (CEDEAO).

Ainsi, soit-il. Mais le respect de délai primerait-il sur le futur de notre pays ? Faut-il aller aux élections parce qu’il faut aller aux élections ? Si nous devons réduire la mission de la transition à la seule organisation des élections, sur quelle base ces élections vont-elles être organisées quand nous savons qu’il est impossible de construire du nouveau sur l’ancien ? Et nous tous savons pertinemment que le nouveau Mali dont rêve aujourd’hui notre peuple ne saurait être une réalité sans une véritable réforme en profondeur. Et nul n’ignore également que cela demanderait certes plus d’efforts et plus d’engagement mais aussi un peu plus de temps. Pour construire un nouvel édifice et pour qu’il ne s’écroule pas au bout de quelques années il est obligatoire de bien poser ses fondations et cela ne peut se faire dans une contrainte de temps.

Nous ne prêchons pas pour autant pour une transition sans fin, loin de là. Mais nous pensons qu’il est impossible d’aboutir à quelque chose de solide de durable dans la précipitation. En voulant coûte que coûte aller aux élections sans poser les jalons nécessaires d’une véritable refondation, il est clair pour nous que nous ne serons pas à l’abri de cet éternel retour à la case départ. Il est temps pour nous de tirer les leçons du passé pour laisser de côté nos intérêts personnels et taire nos égoïsmes pour penser ne serait qu’une fois à l’avenir de notre pays qui est le futur de nos enfants. Rousseau ne disait-il pas ceci, dans le “Contrat social“, “… les sentiments humains naturels sont les mêmes. Au cas donc où la méchanceté régnerait d’avantage et où le nombre de fautes commises serait plus considérable dans une certaine nation que dans une autre, une conclusion évidente ressortirait d’une telle suite d’événement ; cette nation n’aurait pas été instituée dans un esprit suffisant de sagesse. Donc, il nous revient notre devoir de repenser nos actions, chacun à son niveau, vis- à- vis de notre héritage commun qui est le Mali, poser la problématique essentielle et trouver ensemble les solutions idoines consensuelles pour le bonheur de notre peuple qui n’a que trop souffert. Cela plus qu’une nécessité, est un impératif qui s’impose aujourd’hui à nous en tant que dirigeants de notre destin commun. Il doit se faire avec le maximum de réflexion et d’objectivité et pour cela la précipitation ne saurait être la bienvenue.

Daouda DOUMBIA

Commentaires via Facebook :