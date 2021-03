Une première depuis 29 ans : Un équipage 100 % malien aux commandes de l’avion présidentiel !

Pour la première fois depuis 29 ans, un équipage 100 % malien à bord de l’avion de commandement présidentiel pour transporter le Président, Chef de l’État. Le test et le coup de maître furent la dernière visite du Président Bah N’Daw en Algérie.

L’information a été rendue publique dans l’après-midi de ce 15 mars 2021, lorsque le nouveau Ministre Secrétaire général de la Présidence de la Transition, Dr Kalilou DOUMBIA poursuivait ses visites de prise de contact et d’échanges avec ses désormais collègues et collaborateurs dans les locaux des Services relevant de son administration.

“C’est un équipage 100 % malien qui a assuré le déplacement du Président de la Transition, Chef de l’Etat Bah N’DAW, lors de sa visite de travail en Algérie le week-end dernier. J’ai reçu des témoignages encourageants venant des passagers à bord de l’avion de commandement présidentiel sur le confort au décollage et à l’atterrissage de l’appareil. C’était une fierté pour moi et cela a été rendu possible grâce au pragmatisme et au caractère expéditif du Ministre Secrétaire général Dr Kalilou DOUMBIA. Il a réagi avec une grande diligence afin que la gestion de l’avion de commandement présidentiel passe désormais entre les mains du Mali et cela après 29 ans. La gestion de l’avion de commandement par le Mali est une opportunité pour notre État en cette période difficile de faire des économies. En plus c’est un outil de souveraineté nationale, il doit être piloté par les locaux comme ça se passe dans certains pays de la sous-région. Donc, d’ici à quelques années, nous passerons à une « nationalisation de l’équipage de cet outil de souveraineté nationale » a affirmé le Colonel Lassina TOGOLA en charge du Service de Groupe Aérien Présidentiel.

Le Colonel avait au préalable fait une présentation sommaire de la structure qu’il dirige tout en exprimant les besoins de fonctionnement. « C’est pour moi le lieu d’exprimer ma reconnaissance et celles de mes camarades au Ministre DOUMBIA pour son pragmatisme et son caractère expéditif dans la diligence des dossiers », a ajouté le Coordinateur du GAP.

Pour sa part, après avoir prêté une oreille attentive à ses interlocuteurs, et leur promettant de prendre en charge leurs soucis dans la mesure du possible sous le leadership du Chef de l’État, SEM Bah N’DAW. « Combinons nos efforts pour réussir ensemble. Que chacun fasse honnêtement son travail pour le seul Mali et au bénéfice des Maliens. Cela demandera de la disponibilité, du patriotisme, de la loyauté et de l’engagement. Je vois en vous de braves soldats qui ont l’amour de ce qu’ils font et qui ont une passion pour ça », a déclaré Dr DOUMBIA. C’est sur ce message fort et plein de sens que le Ministre a pris congé du personnel du GAP.

Avec Cellule de la Communication et des Relations publiques de la Présidence de la République

La Plume

