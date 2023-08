Du 11 au 23 août 2023, dans les localités de Soufroulaye (région de Mopti) et de Téné (région de San), se tiendra, à partir d’aujourd’hui donc, l’édition 2023 des Vacances Citoyennes. Il s’agit de cette grande école de la citoyenneté regroupant tous les jeunes du Mali au service des différentes communautés dont ils partagent le quotidien pour mieux connaître ce pays et ses habitants.

Placée sous la présidence du ministre Abdoul Kassim Fomba, cette édition tiendra toute sa promesse ! En effet, il s’agit pour le ministre Fomba d’être présent pour les jeunes du Mali, de communier avec eux afin de penser ensemble à l’enracinement des valeurs du Mali-Kura dont la jeunesse constitue le ferment essentiel. Il devrait travailler à l’éveil des consciences de notre jeunesse afin qu’elle puisse avoir sa propre vision des challenges de la République.

Cette initiative lancée par le ministre Hamane Niang, sous le régime du président Amadou Toumani Touré, vise à éveiller chez les jeunes le sens de la responsabilité, la culture de la citoyenneté et de l’excellence, l’esprit de la paix et de la cohésion sociale. Les activités programmées sont destinées à développer en eux le goût des travaux d’intérêt collectif. Le patriotisme chez les jeunes, le rôle de la jeunesse dans la construction citoyenne à travers le brassage interculturel sont aussi des objectifs assignés à ces vacances citoyennes.

Au centre de cet agenda de la jeunesse malienne, des formations en entreprenariat, des campagnes de reboisement et de sensibilisation, des travaux d’assainissement, des conférences débats sur les préoccupations essentielles de la jeunesse de notre pays… Les activités porteront aussi sur l’information et la sensibilisation des jeunes sur la construction Citoyenne, l’accord pour la paix et la réconciliation, la lutte contre la corruption et la délinquance financière, l’éducation, la culture, l’enseignement de l’esprit patriotique chez les jeunes, la citoyenneté, la circulation et la formation sur le code de la route, la santé de la reproduction et le sport.

L’objectif est d’aller aux contacts de nos concitoyens de toutes les confessions religieuses et obédiences politiques et idéologiques. Chaque vacancier doit noter ce qu’il aura vu et entendu, car sur chaque parcelle de notre vaste pays se trouvent des enseignements à tirer des hommes, des camarades, de la faune et de la flore. En un mot, il s’agit de découvrir les riches cultures et vieilles traditions de notre pays, de partager avec les autres des moments intenses dans le respect de leurs règles et modes de vie, de vivre et de donner aux autres l’espoir.

Il en va de soi, car le renouveau du Mali passe par la construction citoyenne. Et cela est indéniable en cette période où le Mali traverse une phase critique de son histoire. Il est en effet indispensable de préparer les jeunes à être des citoyens soucieux du bien public et conscients qu’ils doivent s’imposer une nouvelle mentalité avant d’attendre un quelconque changement des décideurs, avoir leur propre perception des défis de la République et de leurs enjeux pour elle et l’ensemble des Maliens.

Le ministre Abdoul Kassim Fomba, une référence pour la jeunesse

Jeune lui-même, sinon très jeune, Abdou Kassim Fomba est un homme de 43 ans qui a désormais la lourde tâche de diriger le Ministère de la Jeunesse et des Sports, chargé de l’Instruction civique et de la Construction citoyenne. Natif de Bamako, son parcours est un cas d’école. Comme expériences professionnelles, il assurait plusieurs fonctions telles que le poste de coordinateur national de Think peace depuis 2017 ; de formateur à l’école de maintien de la paix et de consultant au compte de ONU-Femmes et du Programme des Nations unies pour le développement (Pnud) de 2020 à 2021.

Auparavant, Abdoul Kassim Ibrahim Fomba avait été plusieurs fois consultant de recherche sur l’engagement des jeunes dans les groupes terroristes (Soum et Oudalan)-DAI en 2018 et consultant Coordinateur national sur la trajectoire des jeunes dans les groupes armés et terroristes– Mercy/ Corps en 2017 et consultant de recherche sur la trajectoire des jeunes dans la violence-Interpeace / Imrap en 2016.

Abdoul Kassim Ibrahim Fomba était en 2011 manager du Centre de formation professionnelle (CDX Sarl- Mali). À ce niveau, il s’attelait à la gestion de la formation et à l’amélioration de la capacité des centres. Il avait aussi la mission de développer le partenariat avec le ministère de l’Emploi et de la Formation professionnelle. Il est détenteur d’un double maître en maintien de la paix et en refondation de l’état post-conflit, respectivement obtenu à l’Ecole de Maintien de la paix-Alioune Blondin Bèye et à l’Université de Grenoble en France.

En 2012, il avait déjà décroché un master en sciences, banque et ingénierie financière. Le ministre Fomba a également suivi entre 2002 et 2004 des cours au Québec à l’Université Laval. Il est sorti de ce temple du savoir avec des notions sur les relations internationales en Afrique et les problèmes politiques contemporains. Le chef du département en charge de la Jeunesse et des Sports est détenteur de plusieurs certificats dont celui obtenu à l’Université de Leiden en 2016 sur le terrorisme et contre-terrorisme.

Flani SORA

Source : NOTRE VOIE

Commentaires via Facebook :