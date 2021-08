Vadrouille de Choguel à Koutiala : Quand les communicants du PM tentent de noyer la colère des paysans

Le Premier ministre Choguel Kokalla Maïga a rendu visite aux paysans de la région de Sikasso en début de ce mois. Il leur a demandé de soutenir la transition. En attendant, le gouvernement doit trouver des réponses aux interrogations des producteurs de coton. Selon les leaders des paysans de Koutiala, la production du coton a été difficile l’année dernière, et il y a des raisons à cela.

Les paysans ont rappelé au Premier ministre que les assises nationales sur le coton ont été organisées cette année pour résoudre les difficultés. Ils ont expliqué au gouvernement que les recommandations devraient être appliquées. Le but des assises, c’est de reconnaître l’importance de la place du coton dans le pays et chercher des solutions aux difficultés.

Les paysans et le gouvernement s’étaient mis d’accord qu’avant le 30 avril des mesures devraient être prises conformément aux recommandations. « Mais nous sommes en août, les paysans n’ont pas eu ce qui leur a été promis. Or, il était prévu que toutes les recommandations soient mises en œuvre. Nous demandons au ministre de nous édifier puisque l’agriculture ne peut avancer sans l’entente, le pays non plus ne peut pas avancer sans la vérité », a affirmé un leader paysan de la localité.

Les producteurs de coton attendent donc l’application des recommandations des assises nationales sur le coton. En attendant, beaucoup ont montré aux autorités qu’ils ne sont pas contents. Pour cause, l’entente au sein des organisations paysannes est loin d’être une réalité.

Mais la communication officielle autour de la visite du Premier ministre ne laisse rien voir de cette tension. « En souhaitant la bienvenue au Premier ministre et à sa délégation, le maire de la capitale de l’or blanc n’a pas caché la satisfaction de la population de voir le Premier ministre au contact des acteurs sur le terrain », rapporte un texte publié par la cellule de communication du Premier ministre. Selon le gouvernement, cette satisfaction était partagée par le représentant de la chambre d’agriculture locale.

SanoussiBouya Sylla, le président de l’Assemblée permanente de la chambre d’agriculture du Mali(Apcam), a d’abord remercié les populations de Koutiala pour l’accueil réservé à la délégation, avant d’annoncer l’engagement des producteurs de coton à battre les records au terme de la campagne agricole en cours.

Il s’est dit fier d’entendre le Premier ministre affirmer la disponibilité du gouvernement d’accompagner les producteurs. Le Premier ministre a affirmé toute sa satisfaction de voir des acteurs mobilisés et engagés comme pour donner la preuve que la détermination paye. Choguel Kokalla Maïga a informé ses interlocuteurs sur le sens de sa mission. « Je suis venu dans cette mission sur instruction du Président de la Transition qui entend que le gouvernement soit un gouvernement de terrain, un gouvernement d’action », a-t-il déclaré.

Le chef du gouvernement a aussi affirmé être venu connaître les préoccupations des paysans, le type d’Etat qu’ils veulent. Il a déclaré être venu au nom du Président de la transition informer les populations de la région sur le Plan d’Action adopté par le CNT. «Le Mali nouveau, c’est à vous de le proposer. Cela passera par les Assises nationales de la refondation. Des assises que nous voulons légitimes et inclusives. Pour réussir ce challenge, nous avons besoin de vos bénédictions », a dit le Premier ministre.

Oumar KONATE

