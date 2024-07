Le Mali a été honoré la semaine dernière au Japon par l’élection du directeur général de l’Agence des exportations du Mali (Apex-Mali), Massoudou Cissé, au poste du vice-président du comité de pilotage de l’Expo 2025 Osaka au Japon. Au terme du processus de vote le candidat malien non moins directeur général de l’Apex-Mali qui convoitait ce poste face au candidat américain a recueilli 130 voix sur les 197 votants.

Je suis profondément honoré par cette élection et je remercie le comité de l’Expo-2025 Osaka pour la confiance qu’il m’a accordée. En tant que vice-président, je m’engage à travailler en étroite collaboration avec nos partenaires internationaux pour faire de l’Expo-2025 un événement qui inspire et rassemble les nations autour de la vision d’un avenir durable et inclusif. Le Mali est fier de contribuer à cet effort global et de partager notre perspective unique sur les défis et les opportunités qui nous attendent”. Tels sont les premiers propos prononcés par le désormais vice-président du comité de pilotage de l’Expo-2025 à Asafa au Japon, notre compatriote Massoudou Cissé non moins Directeur Général de l’Apex-Mali.

En effet, il faut rappeler que l’Expo-2025 Osaka, se déroulera sous le thème “Concevoir la société du futur, imaginer votre vie de demain”, une plateforme mondiale visant à présenter des innovations et des solutions pour un avenir meilleur. Elle réunira des exposants de près de 200 pays des 5 continents. Ainsi afin que ce rendez-vous se déroule dans les meilleures conditions, un comité de pilotage a été mis sur place pour bien ficeler les préparatifs. La mise en place de cet organe compte tenu de l’enjeu de l’événement a donné lieu à des tractations diplomatiques car ce sont les représentants de 197 pays qui votent pour choisir les membres du comité de pilotage. Si la présidence de cette instance a été confiée à l’Europe plus particulièrement à la Suisse, tous les regards étaient donc tournés sur le fauteuil de vice-président, un poste convoité par les Etats Unis et l’Afrique.

Notre compatriote Massoudou Cissé, nanti de son expérience de vice-président de l’Expo-2023 de Doha et du leadership avéré dans ce domaine s’est présenté à ce poste. Une décision courageuse, pour les uns et risquée pour les autres du fait que le candidat était Américain. Ainsi après moults tractations les 54 pays africains et caraïbéens ont fait bloc derrière le Mali, aussi les pays arabes ont voté pour le candidat malien.

Au final sur les 197 votants, le Mali s’est retrouvé avec 130 voix. Un plébiscite qui, au-delà du Mali, a fait la fierté de tous les pays africains et arabes car cette élection est le témoignage de la reconnaissance internationale du leadership et de l’engagement du Mali dans les efforts mondiaux de développement durable et de coopération internationale.

Une occasion unique de mettre en lumière les initiatives et les projets innovants du Mali

Notons qu’en tant que vice-président du comité de pilotage, l’organe suprême de régulation et de contrôle des Expositions universelles, Massoudou Cissé jouera un rôle important dans la coordination des efforts internationaux pour assurer le succès de cet événement.

La nomination de Massoudou Cissé par son département de tutelle à savoir le ministère l’Industrie et du Commerce au poste de Commissaire général de section du Mali à l’Expo-2025 Osaka et son élection à ce poste stratégique au comité de pilotage soulignent l’importance croissante du Mali sur la scène internationale. La participation de notre pays à cette Exposition offre une occasion unique de mettre en lumière les initiatives et les projets innovants du Mali dans divers domaines tels que la technologie, l’agriculture durable, l’énergie renouvelable et la culture. Et d’ailleurs l’occasion était opportune par le désormais vice-président du Comité de pilotage Massoudou Cissé de remercier le leadership éclairé du ministre de l”Industrie et du commerce Moussa Alassane Diallo non seulement sur la confiance placée en lui pour représenter le Mali à l’expo Osaka 2025 mais aussi pour son accompagnement constant et son soutien indéfectible pour son élection au poste du vice-président du comité de pilotage de l’expo Osaka 2025.

En tout cas notre pays pourra profiter de cette plateforme pour renforcer ses liens de coopération avec le pays hôte et promouvoir son offre exportable.

Kassoum Théra

