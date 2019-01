L’association Entraide Mali Yallankoro Soloba (EMYS) et ses partenaires français viennent de gratifier le village de Foukatié, commune Yallankoro-Soloba. Elle a réalisé une adduction d’eau et des latrines d’une valeur de 65 millions de FCFA.

L’inauguration de cette infrastructure s’est déroulée, le mardi dernier dans le village Foukatié, commune de Yallankoro-Soloba, en présence des autorités locales, coutumières et religieuses. La présidente de l’association EMYS, Annie Gibert et Daniel Gibert, maire de la commune d’Uchaux (France) étaient également présents.

La réalisation de cette adduction d’eau dans le village de Foukatié a été rendue possible grâce à l’association EMS en partenariat avec la mairie d’Uchaux et l’association des ressortissants de la commune Yallankoro-Soloba. Financièrement, l’association a été soutenue par d’autres partenaires français, notamment l’agence de l’eau de Rhône Méditerranée Corse, le syndicat des eaux Rhône Aygues Ouvèze, la société d’aménagement urbain et rural, la Métropole AIX Marseille province et la mairie de Mondragon.

La réalisation est composée d’un château d’eau alimenté par des panneaux solaires et des bornes fontaines. De plus, l’association a mis à la disposition des populations de la commune Yallankoro-Soloba, une trentaine de latrines domestiques (VIP) et quatre latrines scolaires. Ces réalisations ont coûté à l’association et ses partenaires français une somme d’environ 65 millions de F CFA. Selon la présidente, Annie Gibert, son association EMYS œuvre depuis plusieurs années dans la commune rurale de Yallankoro-Soloba pour soulager les habitants dans les domaines de la santé, de l’hydraulique, de l’éducation, de la gouvernance et de l’agriculture.

Dans le domaine de la santé, l’association et ses partenaires ont réalisé aussi un CSCOM à Soloba, une maternité à Bandiougoufara et amélioré le plateau technique du centre de santé de Foukatié. En plus des médicaments, l’association a également renforcé les capacités des agents de santé dans plusieurs villages. Dans le domaine de l’éducation, les amis de la commune de Yallankoro-Soloba ont mis à la disposition des écoles des manuels scolaires.

Pour les perspectives, la présidente a également déclaré que l’association prévoit des projets dans les domaines de l’agriculture et la gouvernance. Il s’agit selon elle, de développer des nouvelles techniques de culture de maïs, la formation du personnel de la mairie en informatique et la dotation de la mairie de Yallankoro-Soloba en matériels informatiques. L’association et ses partenaires comptent initier également un projet sur l’alphabétisation des adultes dans les 8 villages de la commune.

Dossosso, un autre village de la commune de Yallankoro-Soloba, bénéficiera son adduction d’eau potable en 2020.

Au nom des bénéficiaires, le chef de village de Foukatié, Drissa Sidibé, le maire adjoint de la commune Yallankoro-Soloba, Sidi Yaya Sidibé et le président de l’association des ressortissants de la commune Yallankoro-Soloba, Lassine Doumbia se sont réjoui du cadeau avant de promettre un bon usage des équipements reçus pour le bien-être des populations de la cité. Ils ont également souhaité la pérennisation du partenariat pour le développement de leur commune. En retour, les autorités communales et coutumières ont offert à la délégation française un bélier pour exprimer leur sentiment de satisfaction.

Le président du Haut conseil des collectivités, Mamadou Satigui Diakité, était représenté à cette inauguration par Djimé Sidibé.

Y. Doumbia

Commentaires via Facebook :