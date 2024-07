Pour la visite, dans la région de Sikasso, du président de la Transition, chef de l’Etat, le colonel Assimi Goïta, le Forum des cadres et notabilités des régions du Nord et du Centre pour la paix et la stabilité au Mali n’est pas resté en marge. Et pour cause, cet organe apolitique qui s’investit pour la paix, la stabilité et le développement des régions du Nord et du Centre a mobilisé ses nombreux cadres de la région de Sikasso et du district de Bamako afin de donner un cachet particulier à ce voyage présidentiel.

Le Forum des cadres et notabilités des régions du Nord et du Centre pour la paix et la stabilité au Mali sous le leadership de son président Issa Arsina Cissé est à pied d’œuvre depuis sa création pour le retour de la paix, de la stabilité, de la cohésion sociale et du développement dans les régions du Nord et du Centre de notre pays. Aussi, ce regroupement ne manque aucune occasion pour apporter sa touche et sa contribution à toute initiative se rapportant au développement du pays comme ce fut le cas récemment lors du voyage du président de la Transition, le colonel Assimi Goïta, dans la région de Sikasso. Un voyage mis à profit par le chef de l’Etat pour poser les jalons d’un développement harmonieux de cette localité, notamment l’inauguration du stade rénové de la ville, la pose de la première d’une université d’un montant de plus de 100 milliards F CFA et la distribution de vivres aux couches défavorisées à travers le commissariat à la sécurité alimentaire.

Compte tenu de l’importance de ce voyage présidentiel, le Forum n’a pas voulu rester en marge. Il a dépêché dans la Capitale du Kénédougou une forte délégation avec à sa tête son président Issa Arsina Cissé. Aussi en plus des cadres de Bamako, des membres du Forum qui se trouvent dans les localités de Kadiolo, Zégoua pour ne citer que ceux-ci ont fait le déplacement de Sikasso.

“A travers ces genres d’initiatives, il s’agit pour le Forum d’apporter son soutien à la Transition qui, à travers de nombreuses actions, a apporté la sécurité et la paix dans les régions du Nord et du Centre du pays”, a confié le président du Forum, Issa Arsina Cissé. Il a fondé beaucoup d’espoir pour le développement de ces localités. “Nous sommes à pied d’œuvre pour le développement des régions du Nord et du Centre de notre pays et nous bénéficions pour cela de l’accompagnement des plus hautes autorités qui accordent une oreille attentive à nos préoccupations”, a ajouté M. Cissé.

Rappelant au passage qu’une forte délégation des élus du Nord et du Centre avait séjourné récemment à Bamako pour la mise en valeur du système Faguibine, une infrastructure qui, en plus du Mali, peut être un levier de développement de l’Afrique de l’Ouest.

“Les élus ont fait des plaidoyers à différents ministres et nous allons continuer ces genres d’initiatives auprès d’autres autorités”, a-t-il ajouté. Toujours dans l’optique de jouer sa partition pour le retour de la paix, de la sécurité et du développement du pays, le Forum, selon son premier responsable, multiplie les actions notamment des séances de lecture du Coran et de prière qui mobilise pour la circonstance de nombreuses personnalités des régions du Centre et du Nord notamment des ministres, des parlementaires et des cadres de la haute administration.

K Théra

