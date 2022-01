Orange-Mali vient de jouer sa partition en apportant son soutien à la presse sportive malienne et aux supporters des Aigles du Mali dans le cadre de la Can Cameroun-2021″ en offrant respectivement 12 millions FCFA à l’Association des Journalistes Sportifs du Mali (AJSM) et 10 millions FCFA à l’Union nationale des supporters des Aigles du Mali (Unasam). La Fédération malienne de Football a reçu un chèque de 100 millions FCFA au titre de la prime de qualification pour les Aigles du Mali.

L’opérateur de téléphonie, Orange-Mali vient, une fois de plus de respecter la tradition, en accompagnant la presse sportive malienne et les supporters des Aigles du Mali dans le cadre de leur participation à la 33e édition de la Coupe d’Afrique des nations (Can) qui se déroule au Cameroun. Ainsi, Orange-Mali a remis un chèque géant de 12 millions de F CFA à l’Association des journalistes sportifs du Mali (AJSM) en vue de mieux préparer la couverture de ce grand rendez-vous sportif du continent. Le chèque a été remis au président de l’AJSM, Oumar Baba Traoré par Mme Doucouré Fatoumata Sangaré, chef de division communication institutionnelle et sponsoring d’Orange-Mali. Le président de l’AJSM a saisi cette belle opportunité pour remercier l’opérateur de téléphonie pour cet accompagnement qui permettra de soulager l’ensemble des journalistes sportifs, qui se trouvent actuellement au Cameroun pour la couverture de cet événement. A l’Union nationale des supporters des Aigles du Mali (Unasam), Orange-Mali a offert un chèque de 10 millions de nos francs. Un geste fortement apprécié à sa juste valeur par les bénéficiaires. Cerise sur le gâteau : un chèque de 100 millions F CFA a été remis à la Fédération malienne de football au titre de la prime de qualification des Aigles du Mali à la Can “Cameroun-2021”.

Couverture médiatique de la can Cameroun 2021

Yara Oil appuie l’Ajsm avec 4 millions Fcfa

Dans le cadre de la couverture médiatique de la Coupe d’Afrique des nations (Can) Cameroun 2021, l’Association des journalistes sportifs du Mali (Ajsm) a bénéficié de la société Yara Oil un appui de 4 millions Fcfa. Le chèque des 4 millions Fcfa a été remis le mercredi 5 janvier 2022 par Mamadou Yara (Pdg de Yara Oil) au président de l’Ajsm, Oumar Baba Traoré. A la remise de cette importante somme, Mamadou Yara était accompagné de ses proches collaborateurs et le président de l’Ajsm Oumar Baba Traoré, avait à ses côtés des membres de son bureau dont Alou Badra Haïdara.

Evoquant la couverture médiatique de la Can 2021 prévue du 9 janvier au 6 février 2022 au Cameroun, Oumar Baba Traoré a fait savoir que 47 journalistes maliens iront couvrir l’évènement. Même si ces derniers sont envoyés par leurs rédactions respectives, leur prise en charge est entièrement assurée par l’Ajsm. “D’où la nécessité pour l’Ajsm de se faire soutenir et appuyer par ses partenaires”, a-t-il dit. En recevant le chèque, Oumar Baba Traoré a exprimé ses vifs remerciements au généreux donateur. A ses dires, les 4 millions Fcfa enlèvent une épine des pieds.

A l’occasion de la réception du chèque, Oumar Baba Traoré (le président de l’Ajsm) a brièvement présenté l’Ajsm qui a été créé en 1970. Il a fait savoir qu’il est le 6e président de ladite association qui réunit à ce jour 340 journalistes avec un bureau exécutif de 21 membres. Représentée partout au Mali par des coordinations régionales implantées dans chaque région, l’Ajsm est la faîtière de la presse sportive au Mali.

En remettant le chèque, Mamadou Yara (le Pdg de Yara Oil) a indiqué que la remise du chèque s’inscrit dans le cadre de la RSE de Yara Oil. Il a fait remarquer qu’il est de leur habitude de sponsoriser des évènements sportifs et de jeunesse. “En appuyant l’Ajsm, Yara Oil compte ainsi jouer sa partition pour faire vivre de beaux moments aux Maliens”, a-t-il souligné. Il a rappelé que Yara Oil a été créée en 1983. Et elle est la première société privée malienne titulaire de l’agrément d’importation d’hydrocarbures auprès des services douaniers du Mali.

Siaka DOUMBIA

