La ligue d’hippisme et des sports équestres de Bamako a organisé, le dimanche 21 mai au champ hippique, la 4e édition du grand prix Chaya, TVS et LG d’hippisme. C’était en présence de Mamadou Baba Sylla, président de la ligue d’hippisme et des sports équestres de Bamako et Vicky Boulami, PDG du groupe Chaya, TVS et LG.

Le grand prix Chaya, TVS et LG est désormais placé dans l’agenda des courses de chevaux au Mali. Le 4e édition a mis en compétition 18 chevaux dans la catégorie des cracks sur une distance de et 2600 mètres. Après une course âprement disputée qui a fait soulever la foule, c’est CR7, le cheval dossard n°1 entraîné par Mamoutou Diarra et appartenant à Mamadou Alou Kouma qui a remporté le premier prix. Le cheval n°12 alias Roi 12-12 est classé 2e tandis que Saramani, le cheval n°9, Kati, le cheval n°17 et Fote Mogo Bna, le cheval n°18 occupent respectivement 3e, 4e et 5e place.

Le jockey de CR7 a réussi des mains du PDG du groupe Chaya, et Vicky Boulami, le drapeau et un téléviseur. Tous les autres ont également reçu un cadeau de la part du donateur. A la fin de la course, le PDG Vicky Boulami se dit très satisfait de l’organisation de la course. « L’objectif est d’encourager la ligue d’hippisme et des sports équestres de Bamako à préserver dans la même dynamique », a assuré Vicky Boulami. Il a aussi magnifié le partenaire entre le groupe Chaya et la ligue d’hippisme et des sports équestres de Bamako et a promis de continuer à soutenir la course de chevaux au Mali.

« C’est un partenariat gagnant-gagnant » a ajouté pour sa part le président de la ligue d’hippisme et des sports équestres de Bamako, Mamadou Baba Sylla. Il a indiqué que la ligue est très satisfaite du partenariat avec le groupe Chaya. Mamadou Baba Sylla a salué les innovations apportées par le groupe Chaya. Outre la course des cracks, quatre autres courses ont eu lieu dont celle des demi-cracks. Tous les gagnants ont reçu des cadeaux des mains du donateurs.

Abdrahamane SISSOKO/maliweb.net

