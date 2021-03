Hier dimanche, l’AS Police recevait au Stade Mamadou Konaté le CS Duguwolowilaau compte de la 4ème journée du championnat national de Ligue 1 Orange. Une rencontre jouée à huis clos, à l’issue de laquelle aucune équipe n’est sortie victorieuse car elles se sont quittées dos à dos sur le score nul d’un but partout.

Avec un début ennuyant, la rencontre AS Police vs CSD7 n’a pas connu de vraie occasion de but jusqu’à la 32éme minute quand le CS Duguwolofila obtient un penalty transformé par Sékou Traoré. Il a fallu attendre quelques minutes après, c’est à dire à la 35ème minute, pour voir le joueur Baraka Traoré égaliser pour l’AS Police. Après cette égalisation, l’AS Police domine le reste des premières 45éme minute sans réussir à faire trembler le filet du CSD7.

De retour des vestiaires, une égalité s’installe entre les deux équipes dans la production du jeu et on assistera à des situations pouvant créer la différence de part et d’autre. Surtout après le double changement de l’entraîneur Yatma Diop, sanctionné par l’entrée respectivede Ousmane Traoré et Alou Coulibaly.

Malgré des tentatives surtout de la part de l’équipe du CS Duguwolofiladurant les dernières minutes du temps réglementaire, les deux formations se neutralisent sur le score d’un but partout.

Les résultats enregistrés lors de cette 4ème journée sont les suivants: 11 Créateurs vs ASKO(0-1), Yeelen olympique vs AS Bakaridjan (1-1), Djoliba AC vs Sonni AC (3-0), AS Nianan vs AS Black Star (2-1), Stade Malien vs CASS (0-0), AS Police vs CSD7 (1-1), AS Douanes vs US Bougouni (0-0), USC Kita vs ASOM (1-1), LCBA vs AS Real (4-2).

Safiatou Coulibaly

