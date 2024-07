Le jeudi 18 juillet en milieu de matinée s’est tenu à la Maison de la Presse, l’enregistrement du 4ème numéro de l’émission “90 minutes pour convaincre”, initiée par l’Association des Journalistes Sportifs du Mali (AJSM). L’invité du jour était le Président de la Fédération Malienne de Handball, le Commissaire Colonel Mamadou Chérif Tounkara, qui a expliqué la situation du handball au Mali.

Longtemps relégué au creux de la vague sur le paysage sportif malien, le handball durant ces dernières années est sorti de l’ornière dans notre pays. Cela, à la faveur de la tenue régulière de ses compétitions, de la participation des clubs et sélections du pays à des rencontres internationales et de l’engouement qu’il commence à susciter auprès du public sportif malien. C’est donc pour dévoiler aux Maliens le secret de cette fédération sportive dans le cadre de la promotion de cette discipline que l’AJSM, dans le cadre de son concept ‘’90 mn pour convaincre’’ a porté son choix sur le Président de la FMH, le Commissaire Colonel Mamadou Chérif Tounkara. Il était face à deux éminents journalistes sportifs, Baba Traoré de la radio ‘’Guintan’’ et Djélika Guindo du groupe Renouveau.

Se prime abord, dans son intervention le président Tounkara a indiqué que le handball malien se porte bien. « En trois ans, nous avons organisé de nombreuses compétitions, participé à plusieurs compétitions internationales, avec au moins deux ou trois sorties par an. Nous avons créé plusieurs ligues régionales, et le bureau fédéral, composé de personnes dynamiques, travaille main dans la main avec ses ligues. Nous avons une vision claire pour le handball. Depuis notre arrivée, nous avons multiplié par trois la valeur des trophées de l’équipe et les financements reçus. Nous continuons à améliorer les conditions de vie et d’hébergement des joueurs, ainsi que les équipements et l’administration », a-t-il précisé. Actuellement, dit-il, le handball malien participe à trois compétitions internationales par an grâce à l’accompagnement du ministère de tutelle.

« Depuis 2022, nous avons battu des records, même s’il reste beaucoup à faire. Chaque discipline a des commissions (médicales, arbitrage, organisation, communication) pour assurer le bon déroulement des compétitions. À notre arrivée, aucun entraîneur au Mali n’avait de diplôme officiel de match. Grâce à l’aide de la Confédération Africaine de Handball, 15 entraîneurs ont été formés avec la licence B, financée par le Comité Olympique. Nous avons envoyé des entraîneurs en Algérie pour obtenir la licence C. » a devoilé le Président de la FMH.

Parlant des difficultés, il dira que celles sont traitées dans un esprit d’équipe, c’est à dire ensemble au sein du bureau fédéral. Toute chose qui renforce cette discipline.

« À notre arrivée, les principales difficultés étaient le manque de ressources humaines de qualité et d’entraîneurs qualifiés, ainsi que le faible niveau des joueurs. Nous avions également des problèmes d’infrastructures, surtout dans les régions. Chaque année, nous lançons un appel à candidatures pour voir quelle région veut abriter le championnat. Cependant, les régions manquent de stades aux normes, mais les autorités ont pris ce problème à bras-le-corps, et plusieurs régions auront bientôt des terrains de qualité. Aujourd’hui, plusieurs stades sont en rénovation, et nous espérons avoir bientôt des terrains de handball dignes de ce nom dans tout le Mali », a-t-il donné comme assurance.

Selon lui, grâce au partenariat avec le Comité Olympique, la fédération réalise ses activités statutaires malgré des difficultés financières. « À long terme, nous visons à multiplier le nombre de ligues et de clubs, et à instaurer deux divisions pour plus de compétitivité. Notre objectif ultime est de décrocher des trophées majeurs pour le Mali en Afrique et aux Jeux olympiques. » a promis, le Commissaire Colonel Mamadou Chérif Tounkara.

Par Fatoumata Coulibaly

