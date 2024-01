8e Cours avancés en management du sport : Le Cnosm remet des attestations aux bénéficiaires et lance la 9e session

Dans le cadre du renforcement des capacités des fédérations nationales et associations sportives, le Comité national olympique et sportif du Mali (Cnosm) organise depuis huit ans, les Cours avancés en management du port (CAMS). Le siège du Comité a servi de cadre, le mardi 16 janvier 2024, à la remise des diplômes aux récipiendaires du 8e CAMS, couplée au lancement du 9e CAMS.

L’événement était présidé par Tidiane Médian Niambélé, représentant le président du Cnosm. Il avait à ses côtés Alassane Mariko, directeur de programme et directeur exécutif du Comité olympique.

Ils étaient au nombre de 30 cadres, venus de différentes associations et fédérations sportives à bénéficier de cette formation. Le porte-parole des récipiendaires, Mohamed Cheick Tidiane Soumaré, a remercié les initiateurs de cette série de formations à l’endroit des cadres de fédérations et associations sportives du Mali. Il a signalé qu’avec les connaissances acquises, ils feront de leur mieux pour tirer le sport malien vers le haut. “C’est une initiative à saluer parce que, plus il y aura de personnes formées, plus les gens parleront le même langage et plus, le sport se développera parce que les différents conflits dans nos associations et fédérations résultent de l’incompréhension ou du décalage de niveau entre les acteurs. Avec cette formation, au bout de quelques années, il y aura beaucoup de gens initiés en management du sport et les gens vont parler le même langage et tirer dans la même direction”, s’est-il exprimé.

Le porte-parole des récipiendaires a rappelé qu’il y a une mission qui les attend. “Le Cnosm nous a permis d’atteindre ce niveau de formation, maintenant c’est à nous de le transmettre à travers nos faits et actes sur le terrain et aussi d’être des ambassadeurs pour nos collègues dans les différentes disciplines sportives afin d’implémenter tout ce qui a été appris au cours de ces six mois de formation et on espère qu’avec toute cette connaissance, on pourra le faire avec aisance pour tirer le sport malien vers le haut”, a-t-il déclaré.

Tidiane Médian Niambélé a félicité les bénéficiaires pour leur assiduité à la formation, ajoutant que depuis des années, le Cnosm a fait de la formation des responsables des fédérations et associations sportives son credo et que de plus en plus, il est en train de réussir dans cette mission.

Intervenant à son tour, Alassane Mariko a souligné que c’est un programme de formation qui est destiné aux dirigeants sportifs de niveau fédéral parce qu’ils ont plusieurs paliers de formation. “Il y a le niveau ligue régionale avec les clubs, les associations. Celle-ci c’est le niveau supérieur qui concerne les membres du comité exécutif des fédérations sportives et des bénévoles qui ont un impact sur le développement du sport de leur association. C’est dans ce cadre que ce vaste programmea été initié pour permettre de renforcer les compétences managériales des dirigeants dans le développement du sport.

Le président Habib Sissoko en a fait sa priorité pour essayer au maximum de former les dirigeants sportifs afin qu’ils soient au parfum du sport moderne pour que le Mali de demain puisse être doté de personnes compétences pour faire face aux défis du sport international”, a-t-il expliqué.

Le contenu de la formation englobe six chapitres ; à savoir : la structuration des organisations sportives, la gestion stratégique, la gestion des ressources humaines, le marketing, la gestion des finances et l’organisation d’un grand événement sportif.

“Les récipiendaires ont été dotés de l’ensemble de ces compétences pour répondre aux défis actuels. La particularité de cette 8e promotion est qu’elle est composée à 70 % de femmes. Cela démontre qu’elles sont présentes aujourd’hui et veulent relever le défi d’être dans les instances dirigeantes des associations sportives”, a mentionné le directeur exécutif du comité.

La remise des diplômes aux cadres du CAMS8 et la rentrée des cadres du 9e Cours avancés en management du sport (CAMS9) ont mis fin à la cérémonie.

Marie Dembélé

Commentaires via Facebook :