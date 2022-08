Dimanche, Paul Pogba a contre-attaqué via un communiqué signé de ses avocats et de son agente Rafaela Pimenta, qui vient de prendre la tête de la société de Mino Raiola, l’agent-star récemment décédé. «Les déclarations récentes de Mathias Pogba sur les réseaux sociaux ne sont malheureusement pas une surprise. Elles s’ajoutent à des menaces et des tentatives d’extorsion en bande organisée contre Paul Pogba», indiquait le communiqué.

«Les autorités compétentes en Italie et en France ont été saisies il y a un mois et il n’y aura plus d’autres commentaires par rapport à l’enquête en cours», poursuivaient les représentants de Paul Pogba dans ce communiqué. Une enquête a effectivement été ouverte en France début août et confiée aux services de la Direction centrale de la police judiciaire (DCPJ). Paul Pogba a confié selon France Info qu’il avait «notamment été piégé par des amis d’enfance et deux hommes cagoulés armés de fusils d’assaut». Il aurait même été intimidé à Manchester et jusqu’au centre d’entraînement de la Juventus. Parmi ses «harceleurs» présumés, se trouverait son frère Matthias.

Et Kylian Mbappé dans tout ça ? Toujours selon France Info, Mathias Pogba accuse son frère d’avoir engagé un marabout pour jeter un sort sur l’attaquant français. Paul Pogba avait anticipé le scandale à venir. Il a ainsi expliqué aux enquêteurs en août dernier que «ses maîtres chanteurs voulaient le discréditer en diffusant des messages dans lequel il aurait demandé à un marabout de son entourage familial de jeter un sort» à l’attaquant du PSG. Kylian Mbappé, lui, n’a pas réagi.