Angleterre : Liverpool FC garde un œil sur Yves Bissouma

Le Liverpool FC envisage d’engager le milieu de terrain de Brighton Yves Bissouma

Le Liverpool Echo rapporte que les Reds surveillent la situation du milieu de terrain malien à Brighton avant une éventuelle offre.

Le même article indique que la formation du Merseyside cherche à trouver un remplaçant à Georginio Wijnaldum après que l’international néerlandais a rejoint le Paris Saint-Germain pour un transfert gratuit.

Selon nos confrères, les Reds suivent Bissouma depuis un certain temps en raison de ses performances impressionnantes pour Brighton. Yves Bissouma (24 ans, 36 matchs et 1 but en Premier League pour la saison 2020-2021) est auteur d’excellentes performances avec les Seagulls la saison dernière. L’international malien, sous contrat jusqu’en juin 2023, dispose d’une grosse cote de popularité en Angleterre avec un prix estimé à plus de 30 millions d’euros. L’ancien joueur de Réal de Bamako et de Lillois pourrait ainsi passer un vrai cap dans sa carrière. Il pourrait devenir le troisième joueur malien à jouer pour Liverpool FC après Djimi Traoré et Mohamed Sissoko.

Le Liverpool Echo a également révélé que Liverpool suit d’autres milieux de terrain. Le média affirme que Jurgen Klopp est un grand fan du milieu de terrain d’Aston Villa John McGinn mais il est peu probable que les Reds signent l’international écossais. Le journal ajoute que les Reds suivaient auparavant le milieu de terrain du Borussia Monchengladbach Florian Neuhaus mais le Liverpool FC a depuis refroidi son intérêt. Il est peu probable que le Liverpool FC signe le meneur de jeu brésilien Otavio en provenance du FC Porto après que sa clause de libération de contrat soit passée de 35 millions de livres sterling à 52 millions de livres sterling, selon la même histoire.

Ousmane CAMARA

