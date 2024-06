Je félicite Afrique Football Elite (AFE) et le Stade malien de Bamako pour leur qualification pour la finale de l’édition 2024 de la Coupe du Mali de football. Je pense que toutes les deux équipes sont prêtes à aborder cette finale de la plus belle des manières. A mon avis, pour cette finale, c’est le Stade malien de Bamako qui a beaucoup plus de pression. Quant à AFE, c’est une première pour nous de jouer la finale de la Coupe du Mali et nous n’avons rien à perdre. Je pense que nous avons notre chance et nous allons chercher jusqu’au bout ce trophée tant attendu. C’est vrai que le parcours de notre équipe dans cette compétition a été un peu difficile parce que personnellement, j’ai pris l’équipe au niveau de la demi-finale où nous avons joué contre l’AS Bakaridjan de Barouéli.

Cette rencontre a été très disputée, mais nous avons eu la victoire à l’arrachée parce que ce n’était pas évident face à cette équipe très engagée de l’AS Bakaridjan et grâce à Dieu, nous sommes sortis vainqueur de cette rencontre. Je pense que nous allons continuer sur cette lancée parce que notre président nous a dit qu’il est prêt à mettre tous les moyens afin que nous puissions aller jusqu’au bout de cette finale.

En plus de cela, le club a aussi envie de gouter à sa toute première campagne africaine. Alors, si nous voulons participer à la Coupe de la Confédération, il faudrait forcément que nous gagnions cette finale. Nous sommes prêts à montrer de bonnes choses et j’espère que les deux équipes seront à la hauteur. Nous allons voir un beau football dans le fair-play et au finish, c’est le Mali qui gagnera“.

