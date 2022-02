Les dates des matches de barrages des éliminatoires de la Coupe du monde «Qatar 2022» (Zone Afrique) sont désormais connues. En ce qui concerne le Mali, les Aigles vont recevoir les Aigles de Carthage (Tunisie) le 24 mars 2022 au Stade du 26 Mars de Yirimadio. Le match retour est prévu trois jours plus tard, soit le 27 mars 2022, au Stade Olympique de Radès.

Autant dire que le Mali va jouer sa qualification en partie à Bamako devant le public malien qui avait été sevré des matches des Aigles à cause de la non homologation du Stade du 26 Mars par la Confédération africaine de football (CAF). Désormais, après six mois de travaux, ce joyau sportif est complètement rénové et répond à tous les critères pour accueillir tous types de compétitions internationales.

A noter que les travaux ont concerné toute la tribune couverte par des chaises aux couleurs nationales, les salles et salons VIP totalement rénovés et bien équipés, deux ascenseurs innovants reliant directement la Tribune à la salle VIP, les vestiaires entièrement rénovés avec une cuisine moderne, la pelouse avec gazon naturel bien résistant, deux écrans géants de dernière génération, des bancs de touche qui répondent aux règles strictes définies par la FIFA. Sans compter des éclairages LED qui vont permettre au Stade du 26 mars d’accueillir des rencontres de jour comme de nuit.

Pour ces retrouvailles avec leurs supporters à domicile, les Aigles n’auront pas droit à l’erreur. Une victoire (large ou étriquée) serait déjà une avance psychologique avant le retour au Stade Olympique de Radès. Surtout que des chroniqueurs sportifs commencent déjà à rappeler que la dernière défaite officielle de l’Équipe nationale A du Mali au Stade du 26 Mars date du 15 octobre 2014 contre l’Ethiopie pour le compte des éliminatoires de la «Can 2015». Le Mali avait perdu ce jour sur le score de 3-2, mais les Aigles avaient néanmoins réussi à se qualifier pour la phase finale. Sans doute que Hamari Traoré et ses coéquipiers auront à cœur de conserver cette invincibilité à domicile.

