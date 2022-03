Le sélectionneur des Aigles du Mali, Mohamed Magassouba, a dévoilé samedi dernier (19 mars 2022) la liste des 28 joueurs convoqués pour le match de barrage des éliminatoires de la Coupe du monde «Qatar 2022» contre la Tunisie les 25 et 29 mars prochains. Comme annoncé par des journalistes proches du président de la Fédération malienne de football (FEMAFOOT), cette liste réserve des surprises avec la présence de joueurs qui avaient jusque-là boudé la sélection nationale et de jeunes loups qui se sont distingués cette saison dans leurs clubs. On note neuf changements par rapport à l’effectif de la CAN 2021.

Eliminé prématurément en huitièmes de finale lors de la dernière Coupe d’Afrique des Nations (aux tirs au but par la Guinée Equatoriale), le Mali fait de sa qualification pour la Coupe du monde 2022 une priorité absolue. Ce qui passe par la victoire sur la Tunisie sur l’ensemble des deux matches prévus le 25 mars au stade du 26 Mars de Yirimadio et le 29 mars à Radès. Et on peut dire que le Mali s’est donné les moyens de tirer son épingle du jeu en faisant appel à des joueurs supposés apporter un plus à l’effectif de la dernière CAN au Cameroun.

Ainsi, pour cette double confrontation, les Aigles peuvent enfin compter sur Abdoulaye Doucouré, le milieu d’Everton (Angleterre), qui a finalement accepté de jouer pour son pays d’origine. C’est aussi le cas d’Almamy Touré, le défenseur de Francfort qui avait jusque-là refusé de porter le maillot national, espérant sans doute une hypothétique sélection chez les Bleus de Didier Deschamps. Après avoir décliné la sélection lors de la CAN 2021, pour mieux se concentrer sur sa carrière en club, le Lensois Cheick Doucouré fait aussi son grand retour dans le nid des Aigles du Mali. Tout comme d’ailleurs Abdoulaye Diaby, capitaine des Aigles à la CAN 2019 avant de disparaître des listes.

Aux côtés des joueurs expérimentés, Magassouba a convoqué de jeunes prodiges comme l’attaquant de Niort, Ibrahim Sissoko, et Saliou Guindo du KF Laci d’Albanie auteur de 13 buts en championnat cette saison. La FIFA n’ayant finalement pas autorisé les joueurs sanctionnés de cumul de cartons jaunes à jouer, le capitaine Hamari Traoré ne jouera pas le match aller contre la Tunisie à Bamako. Heureusement que l’encadrement technique pourra compter sur Almamy Touré pour pallier cette suspension.

Mais, c’est Falaye Sacko qui est certainement le grand absent de cette liste. L’international malien a contracté une sérieuse blessure le 18 mars, avec l’AS Saint Etienne contre Troyes en championnat. Il s’est écroulé seul, en se tenant le genou droit. Les premiers examens ont révélé que le défenseur était sérieusement touché au ligament latéral interne. «La catastrophe c’est d’avoir perdu Sacko plutôt que d’avoir perdu deux points ce soir. C’est fâcheux, pour le joueur et pour nous. C’est probablement ligamentaire, le docteur m’a dit que c’était sérieux», a indiqué le coach des Stéphanois Pascal Dupraz après le match. A noter qu’El Bilal Touré (Reims) et Adama Traoré «Noss» (Hatayspor) sont également blessés.

Les nouveaux venus semblent en tout cas conscients (à travers leurs premières réactions suite à la publication de la liste) du poids de la responsabilité qui pèse désormais sur leurs épaules. Réclamés par des journalistes, leur présence suscite donc beaucoup d’espoir puisque ceux-ci ont fait croire au public sportif que ce renfort était le gage d’une première qualification historique du Mali à la Coupe du monde.

La manche aller de ces matches de barrage se disputera le 25 mars à Bamako (stade du 26-Mars) et le retour aura lieu le 29 mars à Radès.

Moussa Bolly

