Basket : La Fiba apporte des modifications à son règlement

Réuni, pour la première fois cette année, en Suisse à son siège, la Fiba-monde a pris d’énormes décisions concernant la gestion de la balle au panier. L’instance a notamment procédé à des modifications du Règlement officiel de basket-ball, lesquelles modifications entreront en vigueur à partir du 1er octobre 2024. D’autres sujets relatifs aux éliminatoires et à la phase finale des compétitions phares ont été également abordés.

Tournois de qualification olympique Fiba et tournois olympiques de Paris 2024

Le Bureau central a été informé de l’avancée des préparatifs en vue des Tournois olympiques de Paris 2024, dont la phase de groupes se déroulera à Lille et la phase finale à Paris, entre le 26 juillet et le 11 août. Le tirage au sort dudit tournoi a été déjà effectué.

En ce qui concerne les tournois qualificatifs pour ces JO, ils sont prévus du 2 au 7 juillet en Grèce, en Lettonie, à Porto Rico ainsi qu’en Espagne. A en croire la Fifa, les préparatifs pour les Tournois de qualification olympique Fiba 2024 se poursuivent bien : “Des rapports ont été rendus concernant les Tournois de qualification olympique féminins Fiba qui ont été organisés en Belgique, au Brésil, en Chine et en Hongrie. Les trois jours de compétition ont offert des records de spectateurs, des matchs passionnants et l’impact sur les réseaux sociaux a été énorme. À l’issue de ces TQOF, 12 équipes ont décroché leur qualification pour le Tournoi olympique féminin de Paris 2024. La Commission des joueurs et le département sport & compétitions de la Fiba ont soumis des propositions pour améliorer encore davantage les conditions de participation des athlètes pour les futurs événements”.

Coupes continentales Fiba 2025

Dans son compte rendu, la Fiba a indiqué que son Bureau central a reçu des rapports concernant les Coupes continentales Fiba de l’année prochaine, qui se dérouleront dans les quatre régions. La première fenêtre éliminatoire de ces coupes s’est déjà tenue en février : “Au cours de celle-ci, 84 équipes nationales ont été engagées durant les 5 jours de compétition, avec quelques matchs à guichets fermés et de formidables performances dans toutes les régions”.

Coupe du monde féminine Fiba 2026 : Kigali à l’honneur

Le tirage au sort des tournois de pré-qualification pour la Coupe du monde féminine 2026 a été effectué, a rapporté la Fiba. Kigali (Rwanda) et Mexico City (Mexique) seront les villes hôtes de ces tournois de pré-qualification qui regroupement au mois d’août 16 équipes chacune. La Fiba indique que ces tournois constituent la première étape en vue de la participation au tournoi mondial qui se jouera en Allemagne en 2026.

Coupes du monde U17 Fiba 2024

Le tirage au sort de la Coupe du monde des moins de 17 ans en filles et garçons, édition 2024, a été effectué notamment à Istanbul. Les garçons joueront en Turquie entre le 29 juin et le 7 juillet, tandis que les filles seront en lice au Mexique du 13 au 21 juillet.

Coupes du monde U19 Fiba 2025

Le Bureau Central a approuvé la seconde salle pour accueillir la Coupe du monde U19 Fiba 2025 à Lausanne (Suisse). Le Comité local d’organisation a choisi de rationaliser les ressources, les deux sites étant regroupés sous un même toit. Cette approche permettra de mettre sur pied un festival à l’intention des fans juste à côté du site, de quoi améliorer l’expérience des joueurs et des spectateurs dans un contexte favorisant la durabilité.

3×3

La saison actuelle de Fiba 3×3 a été passée en revue. Elle a connu un départ spectaculaire avec la Fiba 3×3 Asia Cup 2024 à Singapour fin mars, ainsi qu’avec le premier tournoi de qualification olympique de l’université 3×3 Fiba joué à Hong Kong (Chine). Le prochain Tournoi de qualification olympique de l’universalité 3×3 FIBA aura lieu en mai à Utsunomiya (Japon) et le prochain Tournoi de qualification olympique 3×3 Fiba se déroulera lui du 16 au 19 mai à Debrecen (Hongrie). Les Fiba 3×3 Women’s Series 2024 viennent de commencer tandis que la Fiba 3×3 Word Tour débutera le 27 avril.

Académie Fiba

Selon les explications de l’instance dirigeante du basketball mondial, l’Académie Fiba, qui abrite les initiatives de recherche et d’éducation internationales de la Fiba, vise à aider les individus et, grâce à eux, à développer les organisations œuvrant dans le basket-ball afin qu’elles arrivent à exploiter leur plein potentiel, en enrichissant leur niveau de compétences par l’intermédiaire d’expériences éducatives innovantes et en leur proposant des conseils stratégiques : “La feuille de route de l’Académie Fiba a été présenté au Bureau Central, qui l’a approuvée. Elle souligne quatre initiatives clés : les programmes éducatifs, les cours en ligne, les sites web et les bibliothèques numériques, la recherche et les études. Elle s’adresse aux dirigeants, aux joueurs, aux coachs et aux officiels”.

Règlement officiel de basket-ball

Au cours de la réunion, le Bureau central de la Fiba a donné son accord pour des modifications du Règlement officiel de basket-ball, effectives dès le 1er octobre 2024. Des articles ont notamment été ajoutés ou modifiés. Ces amendements visent entre autres à : “fournir une définition claire de l’interférence des tirs, clarifier la définition et établir des catégories distinctes d’erreurs corrigeables, en précisant quand et comment elles peuvent être corrigées et en autorisant l’usage du Revisionnage Vidéo Instantané (IRS), identifier et corriger ces erreurs, pour apporter des modifications substantielles des devoirs des participants, du marqueur et de l’aide marqueur suite au changement de la définition des erreurs corrigeables, permettre aux coachs de retirer leur demande de ‘Challenge Vidéo’, offrant la même flexibilité que pour les demandes de remplacement et de temps-morts”.

Sanctions et autres mesures

La Fiba a prolongé le statut des fédérations nationales de Russie et de Biélorussie jusqu’à sa prochaine réunion en décembre 2024. Le Bureau central a aussi approuvé la suspension de la Fédération nationale du Burundi (Fébabu) suite à ses encouragements donnés au club du Dynamo BBC d’enfreindre le Manuel des opérations de la BAL, l’équipe perdant ainsi tous ses matchs de la Saison 4 par forfait.

Alassane Cissouma

