Élu président de la Confédération africaine de football le vendredi 12 mars 2021 à Rabat, le mandat de Patrice Motsepe arrive à terme dans quelques mois. Pour l’élection d’un nouveau président à la tête de la Caf, le président sortant sera candidat à sa propre succession pour un scrutin prévu pour le 12 mars 2025.

A environ 5 mois de l’Assemblée générale élective de la Caf, le président sortant est le premier candidat déclaré en vue de rempiler pour un second mandat. Pour sa première candidature en 2021, Patrice Motsepe a été élu sans challenger après le retrait des candidatures du Augustin Senghor, du Mauritanien Ahmed Yahya et de l’Ivoirien Jacques Anouma pour raison « d’unité » au sein de la Confédération.

Se vantant d’un bilan satisfaisant, le 7e président de la Caf semble de nouveau parti pour une élection sans contestateur. Ses adversaires de quelques jours lors de l’élection de 2021 étant actuellement ses vice-présidents dans le bureau de la Caf. Selon le site web de la Confédération, Motsepe se présentera pour un nouveau mandat à la demande des présidents de fédérations qui sont les électeurs. « Suite aux demandes de nombreux présidents d’Associations membres de la Caf, de présidents d’Unions zonales et d’acteurs clés, le Président de la CAF, Dr Patrice Motsepe, a finalement accepté de se porter candidat à l’élection présidentielle de la Caf prévue en mars 2025 », peut-on lire.

Pour ses premières années à la tête de l’instance dirigeante du football africain, le président sortant se glorifie d’un bilan marqué par : la réduction du déficit de la Caf de 28.9 millions USD à 9.2 millions USD, l’enregistrement de la plus grande distribution de soutien financier aux Associations Membres et aux Unions Zonales, la réduction du déficit et la montée en flèche des revenus, l’augmentation des dotations financières de 40% et un investissement supplémentaire de 25,7 millions de dollars dans le développement du football . »

