Can Cote d’Ivoire 2023 : Le nid des Aigles “relooké” en vue de la Can

Le Centre pour sportifs d’élite Ousmane Traoré dit “Ousmane Bléni” de Kabala fait peau neuve. Il a été entièrement rénové pour accueillir toutes les sélections nationales. L’infrastructure sera inaugurée par l’équipe nationale de football dans le cadre des préparatifs pour la Can Côte d’Ivoire 2023 dont le coup d’envoi sera donné le 13 janvier 2024.

Contrairement aux précédentes éditions de Coupe d’Afrique des nations (Can), le Mali effectuera ses préparatifs de la compétition à domicile cette année pour une compétition prévue juste derrière la frontière. En Côte d’Ivoire, les Aigles du Mali vont élire domicile à Korhogo. Une ville ivoirienne située à 207 km de la frontière malienne.

Si l’acclimatation était l’une des raisons autrefois évoquées pour justifier les préparatifs hors du pays lorsque la compétition se tenait dans des pays très lointains, cet argument ne tient donc pas lorsque le tournoi se déroule dans un pays frontalier. Pour cette raison, il a été décidé de tenir la phase préparatoire de la Can 2023 à Bamako.

Dans ce cadre, le ministère des Sports a entrepris la réalisation de travaux d’envergure dans le Centre pour sportifs d’élite Ousmane Traoré dit “Ousmane Bléni” de Kabala, Q.G des équipes nationales. Ces travaux ont notamment concerné : la construction d’un l’hôtel qualifié de 5 étoiles par les autorités, la construction d’un terrain synthétique, avec une piste synthétique d’athlétisme, la construction de deux nouvelles salles multifonctionnelles, la réalisation d’une piscine olympique de 25/20 et d’une salle multifonctionnelles, l’aménagement de la cour en béton armé avec jardin, le renforcement des projecteurs dans la cour, l’installation des nouveaux pylônes autour du terrain en gazon ordinaire, la construction d’une nouvelle tribune de 1000 places, la construction de terrains multifonctionnels en plein air (handball, Basketball, volleyball et tennis), l’installation pour la première fois d’un système de vidéosurveillance, l’installation d’un groupe électrogène de 300 KVA en plus de la rénovation de la buanderie avec de nouveaux équipements.

Après plusieurs mois de travaux, le Centre relooké a été inauguré le lundi 18 décembre par le ministre d’Etat, Abdoulaye Maïga, au nom du chef de l’Etat Assimi Goïta. Celui qui est également porte-parole du gouvernement a déclaré que “nous affirmons sans risque de nous tromper que ce Centre rénové, par la qualité des installations techniques présentes, répond entièrement à la qualité du haut niveau qu’exigent nos sélections nationales”.

Pour sa part, le ministre en charge des Sports, Abdoul Kassim Fomba a laissé entendre que c’est un “véritable centre d’élite et de haut niveau. Ce joyau entièrement rénové va désormais offrir un cadre agréable de préparation à nos différentes équipes nationales sportives, engagées dans les compétitions internationales”.

CAN COTE D’IVOIRE 2023 :

Les listes définitives attendues d’ici le 3 janvier

Après l’envoi des listes provisoires en début décembre, les 24 pays qualifiés à la 34e édition de la Can devront adresser leur liste définitive à la Caf au plus tard le 3 janvier 2024. Ce qui va amener les sélectionneurs à réduire près de moitié leur effectif de 55 joueurs précédemment sélectionnés.

Conformément au règlement de la Coupe d’Afrique des nations Côte d’Ivoire 2023, les 24 listes provisoires des équipes qualifiées pour la compétition ont été publiées par la Caf après l’envoi desdites listes par les différents pays concernés. L’instance organisatrice de la Can rappelle que c’est une démarche réglementaire.

“Selon le règlement, chaque Associations membres (PAM) qualifiée pour la phase finale de la Can doit soumettre une liste provisoire de 55 joueurs le 14 décembre 2023, au plus tard. Grande nouveauté pour cette édition, les 24 équipes pourront présenter une liste de 27 joueurs (au lieu des 23 joueurs convoqués lors des précédents tournois), comme l’a stipulé le Comité d’Organisation de la Caf. L’inscription des quatre joueurs supplémentaires sur la liste finale n’est qu’une option et non une obligation. Si une équipe soumet une liste de 24 à 27 joueurs, seuls 23 d’entre eux pourront être sélectionnés pour chaque match du tournoi”, a détaillé la Caf.

Après l’envoi des listes à 55 joueurs, celles-ci devront être réduites au maximum à 27 joueurs à dix jours du coup d’envoi de la Can. “En outre, la date limite pour la soumission des équipes finales pour le tournoi est fixée au 3 janvier 2024, soit exactement dix (10) jours avant le match d’ouverture. En cas de blessure contractée 24 heures avant le premier match, l’équipe pourra remplacer le joueur blessé, après l’approbation du certificat médical par la Commission médicale de la Caf”, peut-on lire dans un communiqué publié par la Caf.

Prévue du 13 janvier au 11 février 2024, la prochaine Can aura lieu dans les villes ivoiriennes d’Abidjan, Bouaké, Korhogo, San Pedro et Yamoussoukro. Le Mali évoluera dans le groupe E en compagnie de la Namibie, de l’Afrique du Sud et de la Tunisie.

