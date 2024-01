Can Côte d’Ivoire 2023 : Que le jeu commence

Après des années d’attente, le coup d’envoi de la Coupe d’Afrique des nations (Can) de football Côte d’Ivoire 2023, initialement prévue en Guinée pour l’année passée, sera donné le samedi 13 janvier 2024 à Abidjan. Dans la capitale ivoirienne, la Guinée-Bissau sera opposée au pays hôte de cette 34e édition de la Can dans un stade Alassane Ouattara d’Abidjan à guichets fermés pour le compte du match inaugural (20h GMT).

Que le jeu commence ! C’est ce samedi 13 janvier que va démarrer la Can/Côte d’Ivoire. La compétition prévue du 13 janvier au 11 février va regrouper 24 pays. Initialement prévue en Guinée, la présente édition aura finalement lieu au pays des Eléphants, vainqueurs du tournoi en 1992 et 2015. Après l’édition 1984, la Côte d’Ivoire va abriter pour la 2e fois la Can. A cette occasion, six stades répartis dans cinq villes hôtes vont accueillir les matchs de la compétition.

Avec 24 pays participants, six groupes de quatre équipes ont été constitués. Le format de la compétition prévoit que les deux premières équipes de chaque groupe et les quatre meilleurs troisièmes de l’ensemble des groupes se qualifient pour les huitièmes de finale, suivis des quarts de finale, des demi-finales, d’un match pour la troisième place et de la finale.

Détenteur du trophée, le Sénégal est bien présent pour la défense de sa couronne. Avec son record de 7 titres, l’Egypte prend part également à la compétition tout comme le Cameroun, vainqueur à 5 reprises de la couronne continentale.

Dénommée Akwaba, la mascotte officielle, selon la Caf, a été dérivée du terme baoulé qui signifie “Bienvenue”. Représenté par un éléphant, le costume d’Akwaba rend hommage à l’identité du pays hôte en reflétant les couleurs de la Côte d’Ivoire, indique l’instance organisatrice de la Can qui ajoute que : “L’hymne officielle, ‘Akwaba’, est interprétée par l’artiste nigériane Yemi Alade, le rappeur égyptien Mohamed Ramadan et le groupe musical ivoirien Magic System. La chanson mêle afro beat, rap et zouglou, incarnant une fusion musicale unique profondément ancrée dans la tradition du tournoi”.

Quant au ballon officiel, dénommé “Pokou”, il rend hommage à la légende du football ivoirien, Laurent Pokou, devenu célèbre pour avoir marqué cinq buts lors de la large victoire 6-1 sur l’Ethiopie lors du tournoi de 1970.

Pendant la durée de la Can, 52 matchs seront disputés dans six différents stades. Le coup d’envoi sera donné ce samedi à partir de 20 h GMT. Au moins deux matches par jour seront joués jusqu’au 24 janvier où auront lieu les derniers matchs de groupes. En ce qui concerne les matchs à élimination directe, ils débuteront le samedi 27 janvier Les horaires sont fixés entre 14 h, 17 h et 20 h (GMT).

Six stades, cinq villes hôtes

En décidant d’abriter la Coupe d’Afrique des nations de football pour la 2e fois de son histoire, la Côte d’Ivoire n’a pas lésiné sur les moyens. Le pays hôte de cette 34e édition de la compétition phare africaine mettra à la disposition de la Caf six stades répartis entre cinq villes. En outre, 24 terrains d’entraînement seront opérationnels pour les 24 pays participant au tournoi.

Les Stades

Abidjan (Ebimpé) : Stade Olympique Alassane Ouattara

C’est le plus grand stade du pays avec ses 60 000 places assises et toutes ses tribunes couvertes. Doté d’une pelouse en gazon naturel, il est le fruit de la coopération ivoiro-chinoise. Ce stade est situé en banlieue abidjanaise, plus précisément dans la commune d’Anyama, à une dizaine de kilomètres au nord de la ville. II s’étend sur 40 hectares. Comme tous les autres stades, il réunit toutes les commodités pour accueillir de grandes compétitions de football et d’autres disciplines, notamment l’athlétisme.

Abidjan : Stade Félix Houphouët-Boigny

Le “Félicia”, comme il est surnommé, est le plus ancien stade du pays. Il est situé en plein cœur d’Abidjan, dans la commune du Plateau, le quartier des affaires. Dénommé Stade Géo André à sa construction, avant l’indépendance du pays, il a été par la suite entièrement rénové et rebaptisé Stade Félix Houphouët-Boigny, du nom du fondateur de la nation ivoirienne et premier chef d’Etat. Il a servi pour les rencontres de la Can 1984, la seule organisée à ce jour par la Côte d’Ivoire. Rénové en vue de la Can 2023 (structure, sièges, pelouse), le Stade Félix Houphouët-Boigny a une capacité d’accueil de 29 000 places assises. Avec ses quatre tribunes couvertes, il accueillera en son enceinte de nombreuses rencontres internationales, aussi bien de football que d’autres disciplines sportives (athlétisme, rugby, etc.)

Bouaké : Stade de la Paix

Construit à la faveur de la Can de 1984, ce stade a une superficie de 14,52 hectares. Il comporte un parking de 2000 places réservées aux spectateurs, un parking pour les médias, un parking privé pouvant recevoir 4 cars pour les équipes et 14 véhicules pour les officiels, et un parking pour le personnel. Dans la perspective de la Can 2023, ce stade est en pleine rénovation. Sa capacité d’accueil dans les tribunes couvertes passera de 25 000 à 40 000 places assises. Sa pelouse est en gazon naturel.

Korhogo : Stade Amadou Gon Coulibaly

Le Stade Amadou Gon Coulibaly de Korhogo est construit sur une superficie totale de 20.17 hectares. II dispose d’une capacité d’accueil de 20 000 places assises, de tribunes totalement couvertes, et d’une aire de jeux en gazon naturel. Ce stade qui répond aux normes internationales et accueillera des matchs de poule de la prochaine Can TotalEnergies 2023. Il a également quatre parkings réservés aux spectateurs, aux équipes, aux officiels et aux médias.

Yamoussoukro : Stade Charles Konan Banny

Dotée d’une capacité d’accueil de 20 000 places assises, avec des tribunes couvertes, le stade de la capitale politique est achevé et homologué. Construit sur une superficie totale de 24,66 hectares, sa pelouse est en gazon naturel. Il comprend un parking privé pouvant recevoir 4 cars pour les équipes et 14 véhicules pour les officiels, un parking pour le personnel du stade, un pour les médias et un autre d’une capacité de 2000 places pour les spectateurs.

San Pedro : Stade Laurent Pokou

Le Stade Laurent Pokou est un stade de football situé dans la ville de San Pédro, sur la côte Ouest du pays. Il a une capacité d’accueil de 20 000 places entièrement couvertes et s’étend sur une superficie de plus de 23 hectares. L’édifice a une forme rectangulaire avec un toit en béton et une pelouse en gazon naturel. Il abritera les matchs de poule du groupe F ainsi que quelques matchs des huitièmes finales de la Can.

