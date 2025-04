CAN U-17 de la CAF TotalEnergies : le sélectionneur Diallo poursuit l’histoire avec la génération dorée du Mali

Il n’a jamais cherché à être sous les feux des projecteurs. Mais à Mohammedia ce samedi, Adama Diefla Diallo pourrait bien s’y retrouver.

Si le Mali bat le Maroc, pays hôte, en finale, Diallo deviendrait seulement le troisième entraîneur à guider les U-17 du Mali vers la gloire continentale, suivant les traces de Baye Ba (2015) et Jonas Komlan (2017).

Il s’agirait d’une étape méritée pour cet humble entraîneur, autrefois une figure de l’ombre, aujourd’hui au premier plan, qui incarne la continuité méthodique d’un projet de développement des jeunes lancé il y a plus de dix ans.

Un disciple du modèle footballistique malien

Issu du système footballistique rigoureux du Mali, la nomination de Diallo au poste de sélectionneur en janvier 2024 n’était pas fortuite. Elle s’inscrivait dans une stratégie claire de transmission et de fidélité à un modèle éprouvé, fondé sur le développement des talents locaux et porté par des personnalités comme Baye Ba et Fousseni Diawara . Aujourd’hui âgé de 41 ans, l’ancien préparateur physique est devenu, grâce à des années de dévouement, le gardien de la philosophie du football des jeunes maliens, où le travail d’équipe est primordial, sans pour autant étouffer l’excellence individuelle.

Sous sa direction, la génération 2025 du Mali a gagné en maturité match après match : forte mentalement, disciplinée tactiquement et capable d’un talent époustouflant. Son identité est indéniable ; ses principes de jeu sont clairs comme de l’eau de roche.

Diawara : « Il a acquis une expérience inestimable »

Selon Fousseni Diawara , aujourd’hui sélectionneur de l’équipe des moins de 23 ans du Mali, l’ascension de Diallo n’a été ni soudaine ni surprenante. C’est le fruit d’une décennie d’apprentissage silencieux mais acharné.

« Je connais Adama depuis plus de dix ans. J’ai suivi son parcours de près, et c’est remarquable », explique Diawara.

« Il a énormément appris aux côtés de Baye Ba, notamment lors de la Coupe du monde U-17 2015 au Chili , où le Mali a terminé deuxième derrière le Nigeria et Victor Osimhen. Cette expérience lui a appris ce que signifie diriger un groupe au plus haut niveau. Il a progressé avec constance et humilité. »

Diawara souligne également l’intelligence émotionnelle de Diallo, notamment lorsqu’il gère des joueurs adolescents qui sont souvent émotionnellement fragiles :

Après la lourde défaite 4-2 contre la Côte d’Ivoire en phase de groupes, beaucoup d’équipes auraient pu s’effondrer. Mais Adama a trouvé les mots justes. Il connaît le mental des joueurs de cet âge. Il a parlé avec calme et sincérité, et a remis l’équipe sur les rails. Il ne s’emballe jamais ; il construit avec patience. C’est un entraîneur attentionné qui comprend la psychologie des jeunes joueurs.

Saintfiet : « Il a tout mon soutien »

Nommé sélectionneur de l’équipe nationale senior en 2024, le tacticien belge Tom Saintfiet s’est rapidement intégré au système technique malien. Fervent admirateur des efforts de développement des jeunes du pays, il a ouvertement soutenu Diallo :

J’ai beaucoup de respect pour ce qu’il fait. C’est un homme de terrain, un travailleur discipliné. Il connaît chaque joueur, chaque profil, et adapte sa tactique à leurs points forts. Le Mali a une véritable culture du football chez les jeunes, et Adama en est un élément central. Il a tout mon soutien.

En interne, la collaboration est fluide et les liens entre les équipes jeunes et seniors sont nombreux. La Fédération malienne de football a placé la cohésion technique et le suivi des joueurs à long terme au cœur de son projet, et Diallo, figure de confiance, en est l’un des piliers.

Une finale à portée de main pour une équipe unie

Samedi, face au Maroc, les Jeunes Aigles devront relever un défi monumental : freiner l’élan du pays hôte, soutenu par un public passionné dans un stade El Bachir qui promet d’être comble . Mais les joueurs de Diallo mesurent l’ampleur de l’événement : son poids, sa pression et ses opportunités.

Diallo, pour sa part, évitera probablement les grandes déclarations. Il ne parlera ni de revanche ni de miracle. Mais si le Mali soulève le trophée samedi soir, ce ne sera pas un hasard. Ce serait une juste récompense pour des années de travail acharné, un dévouement indéfectible aux valeurs du Mali et un engagement profond à former les étoiles de demain.

