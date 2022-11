Après avoir eu raison du Rwanda et du Burkina Faso, les Aigles Espoirs et leurs homologues lionceaux sénégalais s’affronteront au dernier tour éliminatoire de la Coupe d’Afrique des Nations U23 en vue de la qualification pour la phase finale prévue au Maroc en 2023.

L’équipe nationale des moins de 23 ans du Mali s’est qualifiée au dernier tour éliminatoire. En match retour du 2e tour joué le samedi à Bamako, les Aigles Espoirs ont battu leurs homologues du Rwanda sur le score de 1 but à 0 après le 1-1 de la manche aller.

L’aventure continue ainsi pour le Mali dans la campagne qualificative pour la phase finale de la Can U23 Maroc 2023. Auteurs d’un match nul à l’aller, les Aigles Espoirs ont consolidé leur acquis et même fait mieux à l’occasion de la manche retour. A domicile, les protégés de Badra Alou Diallo l’ont emporté face aux Amavubi pour continuer leur bonhomme de chemin. Pour se mettre à l’abri, ils ont marqué dès la première période sur une réalisation de Kalifa Traoré (41’). Un avantage qu’ils ont préservé jusqu’au coup de sifflet final pour composter leur ticket pour le 3e et dernier tour éliminatoire. A cette dernière étape, le Mali croisera le fer avec le Sénégal qui a éliminé le Burkina Faso aux tirs au but après le 0-0 sur l’ensemble de leur double confrontation. Un duel de voisins entre Aiglons et Lionceaux, qui sera certainement très palpitant pour décrocher le ticket qualificatif.

A C.

