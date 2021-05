Coupe du Mali 2021 : Quatre vainqueurs déjà éliminés dès le premier tour

L’édition 2021 de la Coupe du Mali se présente comme l’une des plus indécises avec l’élimination des cadors dès le premier tour de la compétition. Pour leur entrée en lice, quatre anciens vainqueurs de la coupe nationale sont d’ores et déjà éliminés de la compétition. Il s’agit du Djoliba AC, du Club Olympique de Bamako (COB), des Onze Créateurs de Niaréla et de l’Union Sportive de Bougouni.

Les matches de coupe nationale se caractérisent très souvent par des surprises agréables et désagréables. Et l’édition 2021 de la Coupe du Mali de football n’a pas fait exception à cette règle car elle tient déjà son lot de surprises bien avant même la phase fédérale qui est pourtant l’étape décisive. En effet, plusieurs clubs pensionnaires de l’élite malienne ainsi que des anciens vainqueurs ont été écartés de la Coupe du Mali alors que la phase éliminatoire vient tout juste de commencer.

Le grand choc des 16es de finale de la phase Ligue de la Ligue régionale de football du district de Bamako entre le Stade malien de Bamako, détenteur du trophée et le Club Olympique de Bamako (COB), triple vainqueur de l’épreuve, a tourné à l’avantage des Blancs de Bamako. A l’issue d’une rencontre âprement disputée, le Stade malien s’est imposé par 2 buts à 1 après prolongations.

Outre le COB, les Onze Créateurs de Niarela ne verront pas non plus la phase fédérale de l’édition 2021 de la coupe du Mali de football. La faute à la modeste équipe du FC Gaoussou, club de deuxième division, qui a longtemps résisté au double vainqueur en lui faisant d’abord jeu égal (1-1) pendant le temps règlementaire et les prolongations avant de s’imposer finalement par 6 tirs à 5.

Mais la plus grosse sensation de la phase éliminatoire de l’édition 2021 de la Coupe du Mali est à mettre à l’actif du Binga FC, un autre club pensionnaire de la Ligue2, qui a écarté le Djoliba AC, deuxième club le plus titré de cette compétition (19 trophées) derrière le Stade malien (20). Les pensionnaires de la Ligue2 ont accroché le Djoliba (1-1) à l’issue du temps règlementaire et des prolongations avant de s’imposer lors de la séance fatidique des tirs au but par 4 à 3 et valider ainsi leur billet pour le prochain tour.

Avec ce résultat, le Djoliba AC enregistre sa toute première défaite de la saison car il demeure toujours invincible en championnat après 12 matches joués.

Autre fait marquant de cette phase éliminatoire de la coupe du Mali est sans doute l’élimination de l’US Bougouni. Vainqueur de l’édition 2012 de la coupe du Mali grâce à sa courte victoire (2-1) en finale sur les Onze Créateurs de Niarela, l’Union Sportive de Bougouni, grandissime favorite du district de Bougouni, est tombée (1-0) face à l’AS Sofa, club de deuxième division.

Tout comme l’US Bougouni, c’est un club de deuxième division qui a également éliminé l’AS Douane de Sikasso. Il s’agit de l’AS Médine qui a surpris le club de l’élite malienne en l’emportant dans les ultimes secondes du temps réglementaire du match par 1 but à 0.

A cela s’ajoute l’élimination précoce de quatre autres clubs pensionnaires de Ligue1. Il s’agit de l’ASOM, l’AS Police, l’USC Kita et l’AS Black Stars de Badalabougou.

Au regard de l’élimination prématurée de ces différents clubs parmi lesquels il y a quatre anciens vainqueurs, on peut dire sans risque de se tromper que l’édition 2021 de la coupe du Mali est sans nul doute, l’édition de toutes les surprises.

Alassane CISSOUMA

Commentaires via Facebook :