Kevin De Bruyne, le milieu de terrain de Manchester City et Thibaut Courtois, le gardien du Real Madrid, figurent parmi les nommés dans leur catégorie pour les prix FIFA Best Awards, désignant les meilleurs joueurs et joueuses de l’année. Les deux Diables Rouges figurent dans la dernière liste des candidats.

Pour le titre de joueur de l’année, Kevin De Bruyne, 29 ans, devra faire face à la concurrence de Thiago Alcântara (Esp/Bayern Munich/Liverpool), Cristiano Ronaldo (Por/Juventus), Robert Lewandowski (Pol/Bayern Munich), Sadio Mané (Sén/Liverpool), Kylian Mbappé (Fra/Paris Saint-Germain), Lionel Messi (Arg/Barcelone), Neymar (Bré/Paris Saint-Germain), Sergio Ramos (Esp/Real Madrid), Mohamed Salah (Egy/Liverpool) et Virgil van Dijk (P-B/Liverpool).

Pour le titre de meilleur gardien du monde, Thibaut Courtois, 28 ans, figure dans une liste avec Alisson Becker (Bré/Liverpool), Keylor Navas (C-R/Paris Saint-Germain), Manuel Neuer (All/Bayern Munich), Jan Oblak (Sln/Atlético de Madrid) et Marc-André ter Stegen (All/Barcelone).

Verdict le 17 décembre

La cérémonie se tiendra virtuellement le 17 décembre en raison de la pandémie de coronavirus, a annoncé mercredi la FIFA, l’instance mondiale du football.

Les votes dans onze catégories, dont les plus importantes sont les Joueur et Joueuse de l’année, s’achèveront le 9 décembre.

Les meilleurs joueurs et entraîneurs seront déterminés par les votes combinés des capitaines et des sélectionneurs des équipes nationales, un suffrage en ligne parmi les supporters et les votes de plus de 200 représentants des médias.

Un goût de Ballon d’Or

La même procédure est utilisée pour les meilleurs gardien et gardienne. Les autres prix remis seront le Prix Puskas du plus beau but et celui du fair-play. Tant chez les messieurs que chez les dames, une équipe de l’année, le “FIFA FIFPRO World 11” sera désignée.

L’an passé, l’Argentin Lionel Messi et l’Américaine Megan Rapinoe avaient été couronnés lors d’une cérémonie à la Scala de Milan.