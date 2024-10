Éliminatoires de la CAN 2025: le Mali, en déplacement, contraint au nul vierge par la Guinée-Bissau

En déplacement à Bissau, les Aigles du Mali ont concédé, mardi, un nul vierge devant la Guinée-Bissau dans un match comptant pour la 4e journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) de football, Maroc 2025.

En 4e journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations( CAN) de football, Maroc 2025, le Mali et la Guinée-Bissau se sont quittés dos à dos (0-0) à l’issue d’un match terne. Les Aigles du Mali ont livré un match insipide en ayant été incapables d’élever leur niveau de jeu.

Pourtant le sélectionneur, Tom Saintfiet, avait procédé à deux changements par rapport au match aller joué vendredi à Bamako. Mamadou Sangaré et Lassana Coulibaly font leur entrée dans les 11 de départ à la place de Moussa Djénépo et Lassine Synayoko. Jouant en 3-4-3, le capitaine Yves Bissouma et ses coéquipiers, malgré une légère domination (51% contre 49%), ont manqué de rythme notamment dans les 30 derniers mètres.

Malgré les changements opérés par le sélectionneur blege des Aigles avec la rentrée de Amadou Haïdara dit Doudou, Adama Traoré dit Malouda et Sékou Koïta, les Aigles n’ont pas réussi à scorer. C’est donc sur le triste score de zéro but partout que l’arbitre siffle la fin de la rencontre. Le gardien Djigui Diarra et ses camarades peuvent nourrir beaucoup de regrets dans la mesure où une victoire sur la Guinée-Bissau allait leur permettre de garder la tête du groupe en attendant les deux dernières journées.

C’est clairement une contre-performance pour les Aigles du Mali. Avec huit points, ils perdent la première place du groupe à la différence de but au profit du Mozambique, tombeur de l’Estwatini par 3 buts à 0. La Guinée Bissau, avec quatre points, reste en course pour l’une des deux places qualificatives pour les phases finales de la CAN, prévues en décembre 2025 et janvier 2026 au Maroc, à condition de remporter les deux dernières rencontres face à l’Estwatini et surtout face au Mozambique. Avec un point au compteur, seul Estwatini est pour l’instant éliminé de la course.

En 5e journée, le Mali se déplacera au Mozambique avant de recevoir l’Estwatini pour la 6e et dernière journée. Les Aigles gardent leur destin dans leurs pieds dans la mesure où une victoire leur qualifierait pour la phase finale de la CAN.

Abdrahamane SISSOKO/maliweb.net

