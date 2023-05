La défaite récente des aiglons maliens U17 en Algérie ne semblent pas être digérée par l’écrasante majorité des supporteurs, tant le désespoir est énorme mais l’enjeu en vaut une réelle réflexion sur les lacunes. En effet, les sentiments de frustrations se font sentir dans les coulisses emmenant de certains qui exigent à la fois, un changement radical au niveau de la FEMAFOOT qui se montre peu rassurante. Quant au ministère des Sports, il doit être réellement au service du foot pour son rayonnement. Pour ce faire il doit insuffler une nouvelle dynamique à cette discipline presqu’en agonie au Mali.

La déception, le désespoir et l’insuccès suffiraient pour décrire le paysage actuel du football malien. Le plus aberrant pour les observateurs sportifs est que lors de nos différentes compétitions, les débuts s’annoncent probablement bien et finissent mal comme l’élimination récente des moins de 17 ans en Algérie dont la coupe a été remportée par le Sénégal. Aussi, la faiblesse, et l’irresponsabilité du ministère des Sports et les dirigeants de la fédération malienne de football semblent avoir quelque chose de négatif pour le piétinement de cette discipline tant convoitée certes, mais peine à être une réalité au Mali. Pour autant, ce qui apparaît incompréhensible pour bon nombre des amateurs du ballon rond, serait de voir éliminer les équipes maliennes, toutes catégories confondues, en fin des compétitions sans que celles-ci ne motivent le personnel de l’encadrement technique encore moins des dirigeants, à se remettre en cause en vue d’anticiper d’éventuels dérapages pour les prochains tournois tant du continent qu’à l’international. Au-delà de ces défaillances, d’autres constats s’égrènent autour des joueurs qui se trouveraient d’un moral plutôt perturbé que stable lors des matchs par le fait de non-paiement des primes et qui sont souvent débloquées tardivement à la suite des manifestations marquées par des refus de compétir qualifié pour certains, “de prise en otage”. Par ailleurs, la défaite des aiglons U17 en Algérie lors des demi-finales et une autre à la troisième place jouée, la semaine dernière contre le Burkina Faso démontrent à suffisance que notre pays, bien qu’étant détenteur du titre de ce genre de tournoi depuis des années, est loin d’espérer d’un futur radieux, surtout que l’équipe nationale senior s’apprête dans quelques mois, à participer aux compétitions de la coupe d’Afrique des nations. Pour qui connaît le football, le niveau de jeu des juniors voire des locaux détermine celui de l’équipe nationale surtout que celle du Mali n’a jusqu’ici, remporté aucun titre continental. Enfin, pour la réussite du football malien en général, chaque entité sportive y compris de la société civile doit se saisir de la question, et d’en faire une préoccupation d’intérêt national sans quoi, il ne saurait y avoir du développement au niveau national voire international.

Yacouba COULIBALY

