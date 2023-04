Etats-Unis : Le Malien Adama Sanogo refait l’histoire 40 ans après un Nigérian

Dans une publication partagée sur sa page Facebook, la Fédération malienne de basket-ball (FMBB) fait un aperçu retentissant sur Adama Sanogo. Agé de 19 ans, le jeune basketteur malien vient de réaliser une prestation historique avec à la clé le titre de champion et celui de meilleur joueur pour un athlète d’origine africaine depuis 40 ans à l’issue du championnat interclubs entre universités américaines.

“Le Malien Adama Sanogo est entré dans l’histoire en devenant le premier joueur d’origine africaine à remporter le prix du meilleur joueur (MOP) depuis Hakeem Olajuwon (Nigérian) en 1983”, rapporte d’entrée de jeu la FMBB.

En effet, les médias étrangers, cités par l’instance dirigeante du basket-ball malien, indiquent que, aux Etats-Unis, les Huskies de l’Université du Connecticut ont remporté le championnat NCAA pour la cinquième fois de leur histoire, en battant nettement en finale les Aztecs de l’Université de San Diego State 76 à 59, le lundi 3 avril au NRG Stadium à Houston (Texas).

Pour la Fédération malienne, Adama Sanogo, qui a évolué avec les équipes de jeunes du Mali dans divers tournois de jeunes a grandement contribué à conduire l’Université du Connecticut à ce 5e titre NCAA. “Le joueur de 19 ans est devenu une star des Huskies en accumulant 19,7 points et 9,8 rebonds par match. Il a réussi quatre doubles-doubles, huit tirs bloqués et a terminé sa course avec 17 points, 10 rebonds et un bloc contre l’Etat de San Diego lors du match de championnat. Sanogo a été nommé dans l’équipe type de tous les tournois de la NCAA 2023 et a reçu les éloges de l’entraîneur principal de l’UConn, Dan Hurley, qui l’a comparé aux anciens vainqueurs de la NCAA de l’UConn, Emeka Okafor et Shabazz Napier”, peut-on lire.

Pour la FMBB, le succès d’Adama Sanogo témoigne de son travail acharné et de sa détermination car, enfant, il jouait au football et ne s’intéressait pas au basket. Cependant, sa famille l’a encouragé à essayer cette discipline à cause de sa taille, et il en est finalement tombé amoureux.

Adama a quitté l’Afrique à 15 ans pour jouer au basket au lycée aux Etats-Unis et a parcouru un long chemin depuis lors. “Le prix MOP de Sanogo intervient un an après la nomination d’Ochai Agbaji (né de parents nigérians). Parmi les autres lauréats ayant des liens étroits avec l’Afrique figurent Emeka Okafor (2004) et Joakim Noah (2006)”, apprend-t-on.

Le Championnat NCAA de basket-ball (NCAA Men’s Division I Basketball Championship) oppose les équipes masculines de basket-ball des universités des Etats-Unis réparties en trois divisions : Division I, II et III. Après ce titre de champion, Adama est maintenant confronté à une décision difficile : devenir professionnel ou rester à l’école et jouer pour UConn la saison prochaine.

“Les équipes de la NBA remarqueront sans aucun doute sa taille, son athlétisme et ses compétences. Le repêchage de la NBA est fixé au 22 juin, ce qui lui laisse amplement le temps de réfléchir”, croient savoir les observateurs avertis dudit championnat.

Le succès de Sanogo n’est pas seulement un accomplissement personnel mais une source de fierté pour sa famille et le peuple malien. Lors d’une conférence de presse d’après-match, il a dédié son succès à sa famille en disant : “Je pense que ma famille est une partie importante de mon succès en ce moment. Chaque fois que je fais quelque chose, je pense à eux. Ils sont la raison pour laquelle je travaille dur”.

Alassane, avec FMBB

