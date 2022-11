Alors que le Barça voudrait faire revenir Lionel Messi, Xavi aurait un avis un peu différent de celui de Joan Laporta sur cette question.

On risque d’entendre beaucoup parler de lui dans les prochaines semaines. Lionel Messi va ainsi occuper une grande partie des prochaines unes de la presse sportive à travers la planète. Déjà, parce que son dernier Mondial approche et il y est particulièrement attendu. Puis parce qu’à ce niveau, il semble largement être en mesure d’emmener le PSG loin en Ligue des Champions. Et forcément, il y a aussi la question de son avenir.

Alors que plusieurs publications évoquent un intérêt prononcé du FC Barcelone pour rapatrier sa légende, on sait aussi que le PSG a bien l’intention de le faire prolonger pour deux ans supplémentaires au moins. Aux Etats-Unis, on évoque aussi l’option Inter Miami pour La Pulga. Toujours est-il qu’aujourd’hui, c’est le PSG qui semble avoir les faveurs du joueur.

Xavi pas chaud !

En attendant le dénouement de ce dossier, le quotidien catalan El Nacional nous en dit un peu plus. On apprend notamment que l’Argentin est loin d’être une priorité pour son ancien coéquipier Xavi. Dans un contexte financier pas évident, ce dernier préfère ainsi que son club lui ramène Bernardo Silva. Entre l’Argentin et le Portugais de Manchester City, le choix est très clair pour l’ex milieu de terrain du Barça et de la Roja.

Le média rajoute que les dirigeants barcelonais devraient a priori écouter leur entraîneur et donc plutôt se positionner sur Silva, et non sur Messi. Ils pourraient même lancer l’opération dès ce mois de janvier, eux qui avaient déjà tout tenté l’été dernier, sans succès. Mais il faudra sûrement signer un sacré chèque, et le Portugais sera sans aucun doute bien plus cher que Lionel Messi, qui serait lui gratuit…

