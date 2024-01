Fête du 20 janvier : Dramane Togola champion de la course du Club des amis du vélo de Niaréla

Dans le cadre des festivités de la fête de l’armée nationale, le Club des amis du vélo de Niaréla a organisé, le samedi 20 janvier 2024, la 6e édition de sa course cycliste avec 55 participants venus de différentes localités du pays. Après trois heures de courses sans arrêt sur une distance de 90 km, Dramane Togola du Club de Koumantou s’est hissé en tête du classement.

Un beau monde il y a en avait ce samedi 20 janvier à l’intersection de la route du commissariat de Quinzambougou, (ex-3e arrondissement) au départ de cette course cycliste dont le coup d’envoi a été donné par le directeur de cabinet du gouverneur du district de Bamako, Dieudonné Sagara. Celui-ci avait à ses côtés le président du Club des amis du vélo de Niaréla Mamadou Sissoko, la marraine de l’événement, Mme Tounkara Kadiatou Diawara, promotrice de l’auto-école “La Prudence”, des responsables de la Fédération malienne de cyclistes pour ne citer que ceux-ci. A travers cette course, organisée le 20 janvier de chaque année, il s’agit, selon le président du Club des amis du vélo de Niaréla, Mamadou Sissoko, de soutenir les Forces armées nationales et de sécurité dans leurs différentes missions de sécurisation de notre territoire, des personnes et leurs biens. 55 cyclistes ont pris part à cette compétition sur une distance de 90 km.

Ils ont, pour cette édition, fait quinze tours d’affilée entre le rond-point de Banconi et le Rail-da. Au terme des quinze tours, Dramane Togola du Club cycliste de Koumantou est arrivé en tête suivi de Moussa Togola du Club cycliste Airness et Fidel Cissé du Club cycliste de Kignan. Les trois vainqueurs ont reçu respectivement 200 000 F CFA, 150 000 F CFA, et 100 000 F CFA. A l’issue de la compétition, les vainqueurs des points chauds ont eu droit également à des enveloppes.

Il faut noter que cette 6e édition était placée sous le signe de la paix et de la cohésion nationale. Un thème apprécié à juste titre par le représentant du gouverneur du district de Bamako, qui a salué cette initiative dédiée à nos vaillantes Forces armées maliennes. Il a également salué le rôle joué par le Club des amis du vélo de Niaréla en Commune II du district de Bamako dans la promotion de cette discipline dans notre pays.

Pour Youssouf Koné dit Nabi, secrétaire général du Club des amis du vélo de Niaréla, cette compétition vise à montrer leur soutien aux Forces de défense et de sécurité. “Nous organisons cette course pour encourager et soutenir nos Forces armées une manière de leur dire que nous sommes ensemble”, a-t-il déclaré.

Bien que la course se déroule dans les conditions acceptables, Youssouf Koné a souligné quelques difficultés en ce qui concerne l’organisation. “Les difficultés de l’organisation ne sont pas aussi nombreuses. La principale difficulté, c’est de réguler la circulation”, a-t-il souligné, cela s’expliquant par le fait que la zone est très proche du marché et il y a plus de boutiques que de maisons d’habitation. Donc, le travail n’est pas facile, déplorera-t-il.

Malgré ces difficultés, Youssouf Koné a estimé que la Commune II est le lieu idéal pour le cyclisme. “Nous organisons cet événement en Commune II pour deux raisons. La première, nous venons de cette commune. Et la deuxième si on ne fait pas la course de vélo en Commune II, les gens ne sauront pas qu’il y a une course car c’est une zone peuplée”, expliquera-t-il.

Mme Tounkara Kadiatou Diawara, la marraine, s’est réjouie de la tenue de cette édition et a profité de l’occasion pour renouveler son soutien permanent à l’initiative. “Ça fait 6 ans que nous sommes sponsors de cet événement et je sais que même nous faisons 100 ans nous serons toujours présents”, a-t-elle assuré.

En tout cas au regard de la mobilisation du public et des autorités autour de cet événement, nous pouvons dire sans risque de se tromper que cette édition a été une véritable réussite.

“La force de notre auto-école, c’est la prudence et la rigueur”

L’auto-école “La Prudence”, fondée en 2016 est de nos jours le plus grand soutien du Club cycliste de Niaréla. Et sa promotrice Mme Tounkara Kadiatou Diawara n’a pas dérogé à la tradition d’accompagnement du club à travers sa présence aux côtés des cyclistes lors de la 6e édition de la course du 20 janvier dédiée aux Forces armées maliennes. En plus de son amour pour le vélo, la promotrice de l’auto-école a révélé que leur présence aux côtés du Club des amis du vélo est une aubaine pour leur auto-école pour faire passer des messages de sensibilisation non seulement pour l’importance d’avoir un permis de conduire mais aussi pour le respect du code de la route. Elle a profité de l’occasion pour insister sur la rigueur et le sérieux de leur école dans le domaine de la formation des apprenants.

“A auto-école La Prudence, nous faisons la formation pratique et théorique. Ce qui fait la force de notre auto-école c’est surtout la prudence qu’on enseigne aux apprenants lors de la formation. Nous nous distinguons d’abord par notre nom qui est la prudence, en plus de la cela nous sommes très rigoureux sur la formation de nos apprenants”, a soutenu la promotrice qui ambitionne d’avoir des représentations dans plusieurs régions du Mali.

Notons que Mme Tounkara Kadiatou Diawara est la première femme à ouvrir une auto-école au Mali.

Kassoum Théra

