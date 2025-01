Membre sortant du Conseil de la Fifa, Mamoutou Touré dit Bavieux a renoncé à se présenter à un second mandat lorsque celui en cours arrivera à terme en mars 2025. Le président de la Fédération malienne de football a justifié le retrait de sa candidature par un manque de soutien du ministère des Sports et la bride judiciaire qui lui est “imposée depuis 17 mois”.

En mars 2025, les postes africains au sein du bureau exécutif de la Fifa seront renouvelés à l’occasion d’une Assemblée générale de la Caf. Au même moment, celle-ci procédera également à l’élection des membres de son Comité exécutif. C’est dire que l’Assemblée générale sera mise à profit pour deux scrutins dont l’un pour la Fifa et l’autre pour la Caf. Membre de la Caf et de la Fifa, Mamoutou Touré “Bavieux” ne sera pas candidat à sa propre succession après avoir été élu il y a quatre ans dans ces deux instances.

Dans un communiqué publié le samedi 18 janvier, il a annoncé le retrait de sa candidature. “Depuis le 9 août 2023, j’ai été confronté à une situation judiciaire complexe et particulièrement injuste qui a profondément affecté ma vie personnelle et professionnelle. Ces 17 mois de détention, sans possibilité de bénéficier de la liberté provisoire, m’ont empêché de m’investir pleinement dans mes fonctions et dans la préparation du renouvellement de mon mandat au sein du Conseil de la Fifa”, rappelle l’ancien financier de l’Assemblée nationale du Mali incarcéré pour des raisons extra-sportives.

“Face à ces circonstances et en tenant compte de mon état de santé ainsi que de l’absence de soutien de mon autorité de tutelle (ministère de la jeunesse et des sports), j’ai pris la décision difficile mais responsable de retirer ma candidature au poste de membre du Conseil de la Fifa et de la Caf. Elle témoigne de la volonté de laisser place à un avenir serin et à une gouvernance pleinement opérationnelle dans l’intérêt supérieur de nos institutions et des valeurs que nous portons ensemble”, explique-t-il.

S’adressant aux membres de la Fifa et de la Caf ainsi qu’à ses collègues présidents de Fédérations dont il salue le soutien, Bavieux assure qu’il demeure attaché aux valeurs “qui nous unissent et reste disponible pour contribuer autrement au rayonnement de notre institution”.

Alassane Cissouma

