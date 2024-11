Membre sortant du Conseil de la Fifa, Mamoutou Touré “Bavieux” sera candidat pour sa réélection à son poste au sein de l’instance suprême du football mondial. Sa candidature sera portée et soutenue par le comité exécutif de la Fédération malienne de football (Fémafoot) qui a décidé, dans son écrasante majorité, de la parrainer. Le scrutin est prévu pour le 12 mars 2025. Des mesures “d’élargissement” sont sollicitées afin de lui permettre de battre campagne au même titre que ses éventuels challengers et de pouvoir garder intactes ses chances de réélection au bénéfice du football malien.

Privé de ses mouvements depuis plus d’un an pour une affaire extra-sportive, Mamoutou Touré va néanmoins se porter candidat pour sa réélection au poste de conseiller de la Fifa. Poste stratégique et d’une importante capitale à la fois pour les intérêts du football local et celui du monde, Mamoutou Touré a été le 2e Malien élu au Conseil de la Fifa plus d’une décennie après Amadou Diakité (2006). Durant les quatre premières années de Bavieux audit poste, les retombées ont été énormes surtout pour le football malien.

Volet important de son programme de campagne lors qu’il était candidat pour la présidence de la Fédération malienne de football, Bavieux a su faire de son rêve de programme de développement des infrastructures sportives une réalité.

La réalisation de ce rêve tant nourri par l’actuel président de la Fémafoot a abouti à la validation par la Fifa d’un mégaprojet de construction d’un Centre technique ultramoderne. Après la pose de la première pierre en février 2021 par le président de la Fifa, Gianni Infantino, les chantiers dudit Centre ont déjà atteint les 80 % pour un coût qui avoisine les 5 milliards de F CFA.

Bâti sur une superficie de 20 hectares, ce joyau sera doté de : 3 terrains gazonnés (synthétique et naturel) de dernière génération avec des vestiaires pour joueurs et arbitres, un hôtel 4 étoiles (R+5) de 40 chambres pour l’hébergement des joueurs de l’équipe première, des blocs administratifs et techniques, des bureaux pour la direction technique et d’autres responsables du Centre, des dortoirs pour accueillir des équipes (filles & garçons), des salles de gym, des piscines modernes “froide et chaude”, de salles de restauration, etc.

Dans la même veine, un vaste projet de “domiciliation” des Ligues régionales de football, afin de les faire sortir du statut de SDF, a été conçu et mis en œuvre. A ce jour, sur les 9 Ligues, 3 ont déjà leur nouveau siège flambant neuf à l’étape de finition. Il s’agit notamment des Ligues de Gao, Mopti et Sikasso désormais prêtes à cesser de squatter les flancs des Stades de l’Etat ou d’être en perpétuelle location. Il est attendu des autres Ligues de fournir des pièces administratives et foncières dont le titre de la parcelle de terrain où le siège devra être construit. “C’est grâce à l’entregent de Bavieux que la Caf, dans une diligence absolue et déconcertante, a vite fait d’homologuer plusieurs stades régionaux ainsi que le Mamadou Konaté, afin d’accompagner la politique nationale sportive du président de la Transition”, disent les fins connaisseurs du dossier.

Parallèlement à toutes ces réalisations, la présence de Bavieux au Conseil de la Fifa a été également bénéfique à des compatriotes au sein des instances africaines internationales. On peut citer, entre autres, le Dr. Adama Sangaré, les arbitres Ibrahim Haïdara, Boubou Traoré, Me Boubacar Karamoko Coulibaly… au compte de la Caf sans oublier Fatou Camara au Bureau régional de la Fifa basé à Dakar.

C’est pour la consolidation de tous ces acquis et l’atteinte d’autres objectifs que Mamoutou Touré sera candidat pour un second mandat au sein de la Fifa. Convaincus de la pertinence de sa démarche, il est soutenu par l’ensemble du comité exécutif de la Fémafoot qui a décidé, à la majorité absolue, de déposer et parrainer sa candidature.

A la suite de cette décision du bureau fédéral, il a été également décidé de présenter le projet de candidature de Bavieux aux plus hautes autorités du Mali à travers le ministère des Sports. L’on se rappelle, lors de son élection en mars 2021 au Conseil de la Fifa, Bavieux avait bénéficié du soutien des mêmes autorités. Un soutien jadis manifesté par le déplacement du secrétaire général d’alors du ministère des Sports au Maroc où s’est déroulé le scrutin.

Alors qu’il se trouve être privé de ses mouvements, pour l’heure, le même soutien et l’accompagnement sont sollicités de l’Etat avec des mesures “d’élargissement” afin de lui permettre de battre campagne au même titre que ses éventuels challengers et de pouvoir garder intactes ses chances de réélection au bénéfice du football malien.

Alassane Cissouma

