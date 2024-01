FIFA-The Best 2023 : Lionel Messi élu meilleur joueur de l’année !

Après le sacre 2022 de Lionel Messi, le trophée FIFA-The Best était l’objet d’une lutte à trois entre l’Argentin, Kylian Mbappé et Erling Haaland. À la fin, c’est finalement Lionel Messi qui a encore été sacré.

Alors que le Ballon d’Or 2023 a couronné Lionel Messi, la FIFA a aussi sacré celui qu’elle considère comme le meilleur joueur de l’année 2023 lors de sa cérémonie des trophées FIFA-The Best. Depuis son lancement en 2016, la récompense a été remportée deux fois par Cristiano Ronaldo (2016 et 2017), deux fois par Lionel Messi (2019 et 2022) et deux fois par Robert Lewandowski (2020 et 2021) ainsi qu’à une reprise par Luka Modric (2018). Pour cette édition 2023, ils n’étaient plus que trois en lice, le lauréat de l’an dernier Lionel Messi en quête d’un troisième sacre, mais aussi Kylian Mbappé et Erling Braut Haaland qui voulaient glaner une première récompense.

Le premier cité qui est désormais un joueur de l’Inter Miami a gagné la Ligue 1 avec le Paris Saint-Germain et a été récompensé pour ses performances avec le club francilien vu que ses performances lors de la Coupe du monde 2022 ont été comptabilisées l’an dernier. Même son de cloche pour Kylian Mbappé qui avait échoué à la deuxième place en 2022. Erling Haaland lui s’avançait avec un autre palmarès.

Messi absent mais vainqueur

Vainqueur de la Premier League (meilleur buteur), de la FA Cup, de la Ligue des Champions (meilleur buteur), de la Supercoupe d’Europe et de la Coupe du monde des clubs, le Norvégien se présentait avec de sacrées références pour espérer remporter ce trophée. Un joli trio qui a donc permis d’élire un vainqueur qui n’est autre que… Lionel Messi. Une grande surprise sachant que la Coupe du Monde n’était pas prise en compte dans la période concernée.

À noter que Julián Álvarez (Argentine), Marcelo Brozović (Croatie), Kevin De Bruyne (Belgique), İlkay Gündoğan (Allemagne), Rodrigo Hernández Cascante (Espagne), Khvicha Kvaratskhelia (Géorgie), Victor Osimhen (Nigeria), Declan Rice (Angleterre) et Bernardo Silva (Portugal) figurent dans le top 10, mais n’avaient pas réussi à figurer parmi les finalistes. A noter que l’Argentin n’était même pas présent à la cérémonie.

Source: https://www.footmercato.net/

