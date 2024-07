Sans surprise, Habib Sissoko a été réélu à la tête du Comité national olympique et sportif du Mali pour un nouveau mandat de 4 ans (2024-2028). C’était à l’issue de l’Assemblée générale ordinaire élective, tenue le samedi 6 juillet 2024, à l’hôtel Millenium. Et le nouveau président s’est engagé à maintenir intact l’héritable. Il s’agira de consolider les acquis pour le plus grand bonheur du mouvement olympique et sportif du Mali.

Au terme du contrôle de la gouvernance de notre Comité national olympique, l’équipe du comité exécutif et moi-même, acceptons avec honneur et responsabilité, la nouvelle légitimité que vous venez de nous accorder. Je salue et remercie les femmes et les hommes qui comprennent dans quoi nous nous embarquons et qui s’engagent librement.

Nous sommes profondément reconnaissants de cette marque de confiance renouvelée. Nous donnons la garantie que nous serons les agents de la recherche obstinée de la promotion du sport et de l’olympisme dans notre pays.

Par ma voix, nous nous engageons :

– A maintenir intact l’héritage. Cet héritage recommandé par la charte olympique, est la symphonie achevée entre les structures de gestion du sport national.

– A marquer notre attachement au développement continu de nos fédérations sportives nationales

En gardant le sport et l’olympisme dans leur fonction sociale essentielle, nous aurons :

– Pour but, le renforcement de l’image du Mali comme grande nation sportive.

– Et pour motivation, le respect du droit sportif et la transparence dans la gestion.

L’Assemblée générale quadriennale 2024 s’achève.

Je vous remercie du fond du cœur de l’avoir rendue digne d’intérêt.

Demain ce sont les Jeux olympiques de Paris.

A tous les athlètes du monde, je souhaite bonne chance.

Et à vous tous mes vœux de succès dans vos entreprises futures, en vue d’un meilleur développement de vos disciplines sportives et d’une large diffusion des idéaux de l’olympisme”.

Seydina Omar Diagne, Secrétaire Général de la zone II de L’ACNOA :”Il ne reste à Habib Sissoko qu’être membre du CIO”

Je commence par féliciter les autorités sportives pour l’octroi d’un terrain de 4 hectares au Comité national olympique du Mali (Cnosm) qui devra lui servir de siège, mais aussi pour d’autres fonctionnalités. Merci pour le fait d’avoir mis à la disposition de la Zone II de l’Acnoa un siège fonctionnel avec une subvention très conséquente pour son fonctionnement. Nous voulons que le présentant du ministre de la Jeunesse et des Sports soit notre porte-parole auprès des autorités sportives pour les remercier pour leur soutien à l’ensemble de la jeunesse des huit pays que compose la Zone II de l’Acnoa.

Je voudrais remercier très sincèrement tous les membres du Mouvement sportif et olympique malien pour avoir renouvelé leur confiance totale à notre frère Habib Sissoko qui est jusqu’à présent le président de la Zone II de l’Acnoa. Je voudrais faire un petit rappel pour dire qu’Habib Sissoko a été élu au niveau de la Zone II en 2013 à Abidjan, non pas parce que le Mali a présenté sa candidature. La candidature de Habib Sissoko a été portée par le Comité olympique du Sénégal.

A l’époque devant les représentants du CIO et de l’Acnoa, certains, étonnés, se sont dit pourquoi le Sénégal porte la candidature du président du Comité olympique du Mali ? Nous avons dit que nous souhaiterions qu’Habib Sissoko soit le président de la Zone II parce que nous avons vu que c’est un homme d’une exemplarité sans faille, un homme qui a porté l’ensemble du sport malien sur son dos et qui a montré au monde entier qu’il tenait fondamentalement à la bonne gouvernance. Habib Sissoko a fait de la bonne gouvernance son credo parce qu’il a peur de l’argent. Il nous a toujours montré que pour réussir, il faut de la bonne gouvernance. C’est pour vous dire simplement que vous avez choisi un homme exemplaire.

Habib Sissoko est un homme très profondément humain. Cela fait presque 20 ans que nous sommes ensemble dans le Mouvement olympique, mais très sincèrement, c’est un homme d’une grande exemplarité. Nous connaissons Habib par sa piété, courtois, jovial, très pondéré, humble, éloquent, tolérant, honnête, altruiste et très honnête. Je souhaite très sincèrement que le bon Dieu l’assiste. Habib Sissoko a un parcours exemplaire parce qu’il a été judoka, entraîneur de judo, directeur technique national de judo, président de la Fédération malienne de judo, membre de l’Union africaine de judo et finalement, il était devenu président de l’Union africaine de judo. Au moment où je vous parle, il est membre du bureau exécutif de la Fédération international de judo et membre du comité exécutif de l’Acnoa. Cela montre qu’il a un parcours exemplaire. Aujourd’hui, pour la consécration, il ne lui reste qu’à être membre du CIO”.

Abderrahamane Ethmane, president du CNO de Mauritanie :

“L’élection de Habib s’est déroulée dans la plus grande transparence”

Je tiens tout d’abord à remercier tous les acteurs du Mouvement sportif malien. Je tiens également à remercier au nom de la famille sportive mauritanienne notre frère Habib Sissoko pour tous les efforts qu’il mène pour le développement du sport dans notre zone. Je rappelle que le discours que le secrétaire général de notre Zone II de l’Acnoa, Seydina Omar Diagne, est notre discours à tous, pas en tant que secrétaire général du Comité olympique du Sénégal, mais en tant secrétaire général de la Zone II de l’Acnoa. Je félicite aussi le Mouvement sportif malien parce que c’est ce mouvement qui a gagné pas Habib Sissoko. Cette élection s’est déroulée devant tout le monde dans la plus grande transparence. Pour terminer, je félicite le bureau et souhaite un bon mandat pour les quatre prochaines années”.

