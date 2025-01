Il répond désormais aux normes internationales de la Caf et de la Fifa

Le stade Mamadou Diarrah de Koulikoro est désormais conforme aux normes de la Confédération africaine de football (Caf). Entièrement rénové, il a été inauguré, le mercredi 15 janvier 2025 par le président de la Transition, le général d’armée Assimi Goïta, lors de sa visite officielle dans la Cité du Méguétan.

La cérémonie d’inauguration s’est déroulée en présence de plusieurs personnalités dont le Premier ministre, le président du Conseil national de transition, le ministre de la Jeunesse et des Sports chargé de l’Instruction civique et de la Construction citoyenne, d’autres membres du gouvernement ainsi que des responsables administratifs et coutumiers de la région de Koulikoro.

Cet événement, marquant une étape importante dans la modernisation des infrastructures sportives de la région, a été ponctué par la traditionnelle coupure du ruban symbolique et une visite guidée des installations rénovées du stade.

Entièrement remis à neuf, le stade Mamadou Diarrah répond désormais aux normes internationales de la Caf et de la Fifa. Les travaux ont concerné la réhabilitation des vestiaires et des toilettes, une salle de presse, un salon VIP, des installations dédiées aux officiels et aux arbitres, un système d’éclairage moderne, une pelouse refaite avec un système de drainage et d’arrosage automatique.

Le stade offre désormais une capacité de 4600 places assises et abrite une gamme d’infrastructures supplémentaires, notamment une salle de musculation, une piscine semi-olympique, des terrains dédiés au football, au basket-ball, au tennis, au volley-ball et au handball, une infirmerie et une salle de réunion avec un groupe électrogène de 700 KVA.

Dans son discours, le président de la Transition a salué les efforts du ministre de la Jeunesse et des Sports et des autorités régionales pour la réussite de ce projet. Il a encouragé les jeunes Maliens à pratiquer le sport pour une meilleure santé et un esprit de cohésion sociale.

Le président Assimi Goïta a également mis en avant les grands projets en cours dans la région, notamment la construction de l’Arena de Koulikoro, un projet ambitieux visant à moderniser les infrastructures culturelles et sportives et la construction du vestibule des légitimités traditionnelles et coutumières, un lieu symbolique destiné à renforcer les liens entre les autorités traditionnelles et institutionnelles.

Le chef de l’Etat a appelé les Maliens à valoriser davantage les us et coutumes, gages d’un développement harmonieux. Il a également rappelé l’importance du travail bien fait et de l’amour de la patrie dans la construction nationale. “Tous les Maliens, à tous les niveaux, peuvent et doivent apporter leur pierre à l’édification de notre pays. Nous sommes engagés à protéger notre pays, nos ressources, et à lutter contre la corruption sous toutes ses formes”, a-t-il affirmé.

xxxx

Rénovation du stade qui porte son nom à Koulikoro :

Mamadou Diarrah : Parcours d’un patriote honoré pour son engagement au service du Mali

Le mercredi 15 janvier 2025 le général Assimi Goïta et de nombreux membres du gouvernement de Transition ont rendu hommage à cette figure politique de la première République du Mali à travers la rénovation du stade qui porte son nom.

Koulikoro, il n’y a pas que Soundiata Kéita, le fondateur de l’Empire du Mali, vainqueur du roi sorcier Soumangourou lors de la bataille épique qui a disparu dans les collines du Nianan Koulou la juste frontière entre Koulikoro-Gare et Koulikoro-Ba. Koulikoro demeure ainsi la ville mythique de l’émergence du nouvel Empire du Mali.

Bien de célébrités originaires du Mali ont servi brillamment notre pays en laissant des empreintes indélébiles à travers leur engagement au service de la nation malienne comme Mamadou Diarrah dont le stade érigé dans cette cité historique porte le nom.

Une forte délégation du RDA-Mali sous la houlette de son président El Hadji Baba Haïdara dit Sandy et certains membres du bureau politique national dont la représentante du bureau des femmes, Fanta Koïta, Sory Traoré, le secrétaire politique, les représentants de la Jeunesse RDA, le secrétaire général, deux vices présidents, Cheick Sadibou Cissé, membres du Conseil des sages et un grand groupe de militants, ont pris part à l’événement aux côtés des militants de la section de Koulikoro.

Aujourd’hui, la génération actuelle n’arrête de se poser mille et une questions, en se demandant qui était Mamadou Diarrah ?

Né vers 1919, Mamadou Diarrah affectueusement connu sous le nom de Diarra avec H fréquenta l’Ecole primaire de Koulikoro de 1927 à 1935. Après de brillantes études, il obtient le Certificat d’études primaires. Il est admis à l’Ecole primaire supérieure (EPS) de Bamako de 1936 à 1940.

De 1940 à 1944, il fréquente la célèbre Ecole William Ponty de Gorée au Sénégal. Une année plus tard, il est nommé chef de gare (CFM) Chemin de fer Dakar-Niger à Sébikhotane (Sénégal). Militant syndicaliste et anticolonialiste, il participe à la Création du RDA (Rassemblement démocratique africain) à Bamako.

En 1958, il est élu 1er adjoint au maire de la Commune de moyen exercice de Ségou (République soudanaise). En 1959, Mamadou Diarrah est nommé chef de cabinet du président du gouvernement de la République soudanaise avant de se hisser l’année d’après, député fédéral de la Fédération du Mali.

Dans la foulée, il est nommé président de la Commission chargée de suivre à titre consultatif les questions de mise en place de l’Armée malienne au Soudan. Ladite commission était composée de Oumar Ly, du capitaine Pinana Drabo, du capitaine Sékou Traoré, de lieutenant de gendarmerie Balla Koné.

Le 22 septembre 1960, il est désigné pour lire la résolution politique proclamant l’Indépendance de la République du Mali, rapporteur général du congrès extraordinaire de l’USRDA.

De 1960 à 1968 : député maire de la ville de Koulikoro, président de la Commission défense et sécurité de l’Assemblé nationale du Mali, commissaire politique du bureau politique nationale de RDA (Rassemblement démocratique africain).

Le 19 novembre 1968, coup d’Etat militaire suivi de l’arrestation du président Modibo Kéita à Kayo, village situé à une dizaine de kilomètres de Koulikoro.

Mamadou Diarrah est le dernier homme politique ayant échangé avec le président Modibo Kéita, à son retour de Mopti, à sa descente du Bateau “Général Soumaré” au quai de Koulikoro avant son arrestation. L’homme d’honneur, par fidélité au président Modibo Kéita, et convaincu de la justesse des valeurs qu’il incarne, s’est livré de lui-même aux auteurs du coup d’Etat à Bamako pour être détenu en même temps que son compagnon politique, son ami et camarade de toujours. Ils ont été détenus ensemble neuf (9) ans durant sans jugement, 1968-1977 à Kidal. Le 20 mars 1977, Mamadou Diarrah retourna à Dieu au Camp-Para de Djicoroni à Bamako. A peine deux mois plus tard, ce fut le tour du président Modibo Kéita.

En reconnaissance du service rendu à l’Etat le 15 août 2005, le conseil municipal, lors de sa session ordinaire a bien voulu délibérer pour baptiser le Stade municipal de Koulikoro au nom de Mamadou Diarrah. Cet acte venait récompenser les mérites d’une personnalité qui a donné le meilleur de lui-même pour le développement en général de la circonscription et en particulier de la commune de Koulikoro en consacrant sa vie entière au bonheur du peuple malien. En même temps, l’ardent vu longtemps exprimé par des citoyens venait enfin de se réaliser.

Aboubacar Eros Sissoko

(artiste-écrivain)

Commentaires via Facebook :