Le roi de la capitale, c’est le Real ! Grâce à Karim Benzema, les Merengue ont raflé le derby contre l’Atlético (2-0) et creusent l’écart en tête du classement, avec notamment 13 points d’avance sur les Colchoneros, 4èmes.

Les Merengues ont pris les devants grâce à leur prince Benzema, auteur d’une magnifique reprise de volée à la 16e pour asseoir son statut de meilleur buteur du championnat (13 buts en 16 matches), puis ont scellé le résultat avec un but de Marco Asensio, parfaitement servi par Vinicius (57e). Avec ce succès, le Real assomme un peu plus le championnat : à dix jours de la trêve, les hommes de Carlo Ancelotti mènent la danse avec 8 points d’avance sur leur premier poursuivant, le Séville FC (34 pts), vainqueur 1-0 samedi à Bilbao.

Dix de suite

Il s’agit du 10e succès consécutif de la “Maison blanche” toutes compétitions confondues. La dernière défaite des Merengue remonte au 3 octobre sur le terrain de l’Espanyol Barcelone (2-1). Côté Rojiblancos, en revanche, il s’agit du 3e revers sur les 5 derniers matches. Ce triomphe, important mentalement, a surtout confirmé les bonnes impressions d’Ancelotti : touché le week-end dernier contre la Real Sociedad, l’avant-centre français Karim Benzema continue de briller, bien qu’il ait dû être remplacé par précaution par Luka Jovic à la mi-temps. Et à ses côtés, tout roule : Vinicius a distillé deux passes décisives géniales, Marco Asensio répond toujours présent, le milieu de terrain reste inoxydable, et la défense, imperméable.

Diego Simeone a tout tenté pour contrer la marée blanche : il a lancé Thomas Lemar et Joao Felix à la place de Yannick Carrasco et Antoine Griezmann à la pause, puis Renan Lodi et Luis Suarez à la 60e à la place de Angel Correa et Matheus Cunha. Sans succès.

Par https://www.beinsports.com/