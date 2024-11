La ligue régionale d’Hippisme et des Sports équestres de Bamako frappée de plein fouet par la situation sécuritaire et conjoncturelle du pays

L’assemblée générale ordinaire de ligue régionale de Hippisme et des Sports équestres de Bamako s’est tenue samedi au champ hippique de la capitale malienne. Un événement qui marque la fin de la saison 2023-2024 et le début de la saison 2024-2025. C’était sous l’égide de son président Mamadou Baba Sylla.

L’assemblée générale ordinaire de la ligue régionale de Hippisme et des Sports équestres de Bamako est une occasion pour ses membres de passer en revue les activités réalisées au cours de la saison qui vient de s’achever et d’envisager des prévisions pour la nouvelle saison 2024-2025. C’est un exercice habituel prévu par les textes de la fédération malienne de Hippisme et des Sports équestres.

Cette assemblée générale ordinaire qui s’est tenue en présence de plusieurs membres de la ligue a été l’occasion le président de la ligue, Mamadou Baba Sylla, de mettre en avant les difficultés, notamment financières, rencontrées au cours de la saison écoulée. « Nous venons de boucler une saison extrêmement dure en termes de sponsoring, la quasi-totalité de nos sponsors n’ont pas répondu à la demande à cause de la situation sécuritaire et conjoncturelle du pays », a affirmé Mamadou Baba Sylla. Ce qui a considérablement joué sur les activités programmées par la ligue.

Pour la nouvelle saison, la ligue va devoir faire face à la même situation d’autant qu’elle n’a jusqu’ici guère évoluée. En tout cas pas positivement. « Cette nouvelle saison s’annonce encore plus dure », prévient le président Sylla, invitant l’ensemble des acteurs à faire preuve de professionnalisme mais surtout d’engagement pour relever le défi. « Aujourd’hui, j’invite chacun d’entre nous à participer activement aux discussions. Vos idées, vos critiques constructives sont essentielles pour permettre d’avancer ensemble », a fait remarquer le président Mamadou Baba Sylla.

La directrice régionale de la Jeunesse et des Sports du district de Bamako Ouattara Djénèbou Koné s’est réjouie de l’organisation de l’assemblée générale de la ligue la ligue régionale d’Hippisme et des Sports équestres dont elle a salué la tenue régulière. Ceci démontre que la ligue régionale d’Hippisme et des Sports équestres de Bamako est cheval sur le respect des textes. Malgré la situation générale difficile dans le pays, Ouattara Djénèbou Koné a invité les membres de la ligue a continué sur la même lancée.

Abdrahamane SISSOKO/maliweb.net

