Mercredi 11 mai, après-midi, le président de la Ligue régionale de football de Kidal, également vice-président du District de basket-ball et 1er vice-président du club Attar de Kidal, s’est rendu à l’INJS, accompagné du président de la Ligue régionale de basket-ball de Kidal, Tamou Ag Bigui.

Abéta Ag Seydou a rendu visite aux équipes (basket et foot), mercredi à l’INJS, en compagnie du président de la Ligue de basket de Kidal. Le vice-président du District de basket et 1er vice-président du club Attar a tenu à prendre des nouvelles sur la santé du staff et des membres de l’effectif d’Attar club section foot et basket après les premières semaines d’entraînement saison 2021-2022. Il a aussi informé les Kidalois sur les dispositions prises par la direction du club Attar.

Abéta et Tamou ont assisté à l’entraînement et ont échangé avec le staff de l’équipe de football puis avec le staff, les joueurs et joueuses de basket-ball. Il s’agissait de la trosième séance de la semaine.

Le Président de la Ligue régionale de football de Kidal (en service à Nioro du Sahel) était donc de retour à l’INJS, après avoir informé les joueurs du démarrage du championnat de Ligue2 au niveau de Kidal. Il a aussi rendu visite à l’équipe de basket.

Le jeudi 12 mai, le président sera de rétour pour le même exercice avec les équipes de Tarawant de Tessalit et Elidji Aguelhok.

A chaque groupe, le président Abéta, qui a invité à la régularité, est venu saluer les entraîneurs, les joueurs et le staff.

Les équipes Attar, Tarawant et Elewidj s’entraînent en alternance à l’Institut National de la jeunesse et des sports (INJS).

Hadama B. Fofana

