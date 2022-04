J’ai écouté, deux heures durant, sur Radio Rempart, un homme seul dans son monologue, tirant à boulet rouge sur une institution de football, qui a ses règles de fonctionnement et ses membres délibérant (pour faire stopper toute dérive) et qui, à la limite, en se prévalant de société civile, confond malheureusement dans son soliloque qui finira par le trahir dans les dernières minutes (nous y reviendrons à la fin) les torchons et les serviettes.

C’est vrai qu’il y a du grain à moudre (frustrations sportives justifiées) sauf qu’il a fallu le travail et la chance de cette institution pour faire espérer tant de millions de fans du football là où la Coupe du Monde, même les tirages des éliminatoires Zone Afrique, n’avaient jamais intéressé quiconque ! Passons.

Passons puisque les sujets qui nous préoccupent et qui ont été longuement distillés sur fond de mensonge pour la plupart sont d’ordre financier au point d’appeler et de citer nommément des militaires, pas même le PM, encore moins le chef des Sports au Mali, pour faire un audit de la FEMAFOOT.

1- À ce que nous sachons, ces autorités légales ont renversé le pouvoir d’IBK en 2020, en promettant de faire l’audit de nos directions générales et services publics pour une meilleure gouvernance du pays. Cet exercice n’est-il pas plus important pour l’Etat de la Nation que de pousser à la diversion pour contrôler des fonds d’une association nationale dont les 99% de fonds n’appartiennent pas à l’État ?

2- C’est en cela que le duo de ce collectif qui veut faire la grenouille qui veut se rendre plus grosse que le bœuf oublie ou feint d’ignorer que l’argent de la FEMAFOOT provient des instances internationales qui ont leur mécanisme de contrôle (la FIFA a fait son audit, pour rappel en 2018, sous l’instigation d’un autre collectif et la tempête qu’on nous a promis s’est diluée dans le Fleuve Djoliba) ainsi que des sponsors (les membres délibérant de la FEMAFOOT disposent légalement de leur Cabinet d’audit).

3- C’est encore là l’autre mensonge de ces néophytes du ballon rond qui défie quiconque de montrer qu’en 3 ans, les finances de la FEMAFOOT n’ont jamais été auditées. Malheureusement, ceux qui les manipulent en donnant les informations refusent de leur dire la vérité : tous les comptes de la FEMAFOOT, saison sportive par saison sportive, ont été certifiés par le Cabinet d’audit FIGOCEC et approuvés en Assemblée Générale jusqu’au 30 Septembre 2021. La dernière saison sportive devrait se faire le 19 mars dernier, les membres ont tenu de reporter la certification jusqu’à la signature d’un nouveau contrat de 3 ans avec le nouvel auditeur.

4- Il y a cette affaire de 60 millions de FCFA d’une rubrique Entretien des Stades qui les fait jaser au motif bien entendu que tout ce qui concerne les stades est du ressort de l’Etat. Membre délégué de l’AG du 19 mars dernier, je n’ai personnellement pas vu un tel intitulé mais plutôt Entretien, Réparation et Maintenance qui sont des rubriques universelles.

Et si dans un commentaire, entretien des stades apparaît, cela est très bien normal, car de mars 2020 jusqu’à la fin du championnat national et Coupe du Mali en 2021, il revenait avec les mesures barrières COVID, que la FEMAFOOT livre à chaque match, sur plus d’une demie douzaine de Stades de l’Etat, des infrastructures qui protègent joueurs et officiels de la pandémie.

Enfin, je mets sous boisseau toute cette ingéniosité à se déchaîner avec férocité sur Boukary Sidibé Kolon et Habib Sissoko qu’il a traités de tous les noms, pour essayer, maladroitement, de convaincre après, qu’il n’a jamais su de sa vie (à la demande du journaliste) qu’il existait un collectif de ligues et clubs qui sont dans la même dynamique que lui ; et de promettre dans ce cas qu’ils vont les chercher et s’allier (les cagoules sont ôtées !).

Moustaph Maïga

