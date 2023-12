Makan Magassouba, promoteur du complexe sportif “foot loisirs” : “Le chemin aura été passionnant avec plusieurs défis à relever pour la réussite de notre complexe”

“J’ai décidé de rendre un hommage à Amadou Diakité, Drissa Traoré dit Poker et Rigobert Song en baptisant nos trois terrains de foot à leurs noms”

Les activités du Complexe sportif ultra moderne dénommé “Foot Loisirs” situé à Magnambougou Rural à la rue du Poteau rouge à côté de l’auberge Canal, ont été officiellement lancées, le samedi 2 décembre 2023, lors d’une cérémonie grandiose en présence de plusieurs invités de marque. Parmi lesquels, on peut citer, Rigobert Song, sélectionneur des Lions indomptables, Khalilou Fadiga, ancien international sénégalais, Séga Diallo, vice-président du Conor guinéen. Cette infrastructure exceptionnelle dont le promoteur est notre compatriote Makan Magassouba et ses partenaires, est bâti sur une superficie de 4000m2. Il comprend trois terrains (2 de 600 m2 et 1 de 1350 m2), soit (2 terrains 5 contre 5 et 1 terrain 11 contre 11) avec des gazons de qualité supérieure et équipés chacun de 4 caméras pour enregistrer les matches. Chaque terrain dispose également d’une tribune de 30 places assises pour bien profiter des matches. Le bâtiment comprend également six douches bien équipées. A travers ce Complexe, Makan Magassouba voulait rendre hommage à trois personnalités du monde sportif. Ainsi, le terrain 11 contre 11 est baptisé “Terrain Rigobert Song” et les deux autres (5 contre 5) sont baptisés Amadou Diakité (ancien président de la Fémafoot, et Idrissa Traoré dit Poker, ancien joueur du Djoliba et des Aigles du Mali. Voici le discours intégral de Makan Magassouba prononcé au lancement.

Avant tout propos qu’il me soit permis de rendre grâce au Tout-Puissant Allah pour avoir permis qu’aujourd’hui soit.

Je souhaite la chaleureuse bienvenue à tous nos visiteurs du jour qui pour certains ont dû venir de très loin pour être des nôtres aujourd’hui qu’il en soit remercié.

Le destin, disait un aîné, a besoin d’une coïncidence. Je rajouterai que le destin a aussi besoin de temps car les grandes choses prennent du temps. Mes très proches me sachant peuvent témoigner ô combien ce projet me tenait à cœur depuis quelques années. Avec la grâce du Tout-Puissant et après les travaux nous sommes aujourd’hui sur l’autel de l’accomplissement de ce beau projet.

Notre Complexe Foot Loisirs a été bâti sur 4000 m2 avec cœur et passion. Il regroupe trois terrains de five (1 grand de 1350 mètre carré et 2 petits de 600 mètres carrés chacun). Innovation dans l’ère du temps, chaque terrain dispose de 4 caméras HD permettant aux amateurs de football de vivre et revivre à satiété leurs matches et ainsi que leurs actions. Nous avons un bâtiment principal avec accueil et bureau ainsi que deux espaces de vie pour recevoir et se détendre dans un cadre sympathique. Sur l’annexe, il y a six toilettes avec des douches ainsi qu’une buanderie.

Le lieu pour moi de remercier mes deux associés pour leur soutien sans faille sur ce projet. Le chemin aura été passionnant avec plusieurs défis à relever pour la réussite de notre complexe. Comme dirait l’immortel Jean d’Ormesson merci pour les roses, merci pour les épines.

Mesdames, messieurs,Chers invités,

Au moment où me revient l’exaltante tâche d’introduire nos trois ambassadeurs, comment continuer mon propos sans faire mien cet adage qui dit que la reconnaissance est la mémoire du cœur.

Je veux ici rendre un hommage singulier à nos trois ambassadeurs à commencer par le président Amadou Diakité, mon parrain, celui par qui Dieu est passé pour l’agencement heureux de mon destin dans le foot business.

Je voudrais dire ici et aujourd’hui devant Dieu et les hommes qu’il trouve dans mes mots simples mais qui viennent du cœur l’expression de ma profonde et infinie gratitude.

Ensuite j’aimerais introduire notre deuxième ambassadeur Drissa Traoré dit Poker ancien joueur du Djoliba et ancien capitaine de l’équipe nationale du Mali, il aura marqué de sa superbe le football malien.

Monsieur Penalty, pour la petite histoire il n’a raté ce coup de pied qu’une seule fois durant toute sa riche et belle carrière. Merci à lui d’être des nôtres aujourd’hui. Et enfin le charismatique, l’emblématique sélectionneur Rigobert Song Bahanag qui représente l’esprit du lion à travers le fighting spirit si cher au peuple frère du Cameroun.

Il aura durant sa belle carrière fait preuve d’une résilience extraordinaire se résumant par le symbole de l’olympisme Citius, Altius, Fortius, (Plus vite, plus haut, plus fort).

Mon cher frère Merci pour ton amitié.

Je veux à cet instant, saluer toutes les personnes de bonne volonté comme l’élégant ancien 10 des lions de la Teranga mon frère et un ami Khalilou Fadiga dont les conseils et le soutien ne nous ont jamais fait défaut.

Comment clore mon propos sans un remerciement spécial à ma famille pour leurs bénédictions et leurs bienveillances. Chers ambassadeurs et distingués invités nous voici dans le vif du sujet. Au regard de tout ce qui précède j’ai l’honneur, le privilège et le plaisir d’annoncer officiellement ouvert le Complexe Sportif Foot Loisirs”.

Commentaires via Facebook :